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    Милинкович-Савич и Иммобиле продлили контракты с «Лацио»

    «Лацио» продлил контракты с Сергеем Милинковичем-Савичем и Чиро Иммобиле, сообщает официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны до 30 июня 2023 года.

    Зарплата серба по условиям нового документа составит 3 миллиона в год, итальянец будет зарабатывать 3,2 миллиона.

    В минувшем сезоне Иммобиле забил 29 мячей в 33 матчах Серии А и стал самым результативным игроком турнира. На счету Милинковича-Савича 12 голов в 35 встречах.

    Ранее сообщалось об интересе к Милинковичу-Савичу со стороны «Милана», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». По информации Football Italia, туринский клуб был готов заплатить за 23-летнего футболиста 150 миллионов евро.

    Источник: ФК «Лацио»

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    01.10.2018 19:46
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