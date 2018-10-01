Милинкович-Савич и Иммобиле продлили контракты с «Лацио»

«Лацио» продлил контракты с Сергеем Милинковичем-Савичем и Чиро Иммобиле, сообщает официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны до 30 июня 2023 года.

Зарплата серба по условиям нового документа составит 3 миллиона в год, итальянец будет зарабатывать 3,2 миллиона.

В минувшем сезоне Иммобиле забил 29 мячей в 33 матчах Серии А и стал самым результативным игроком турнира. На счету Милинковича-Савича 12 голов в 35 встречах.

Ранее сообщалось об интересе к Милинковичу-Савичу со стороны «Милана», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». По информации Football Italia, туринский клуб был готов заплатить за 23-летнего футболиста 150 миллионов евро.