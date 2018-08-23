«Ювентус» купит Милинковича-Савича следующим летом за 150 миллионов

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время поставит подпись под обновленным контрактом с клубом.

По его условиям годовой оклад футболиста вырастет почти в два раза – с 1,8 миллиона евро до 3 миллионов. В нем будет установлена сумма отступных за игрока – на отметке в 150 миллионов евро.

Это не помешают «Ювентусу» сделать предложение «Лацио» следующим летом. Сейчас агент игрока Матея Кежман совместно с Жорже Мендешем ведет переговоры с туринцами.