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    «Ювентус» купит Милинковича-Савича следующим летом за 150 миллионов

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время поставит подпись под обновленным контрактом с клубом.

    По его условиям годовой оклад футболиста вырастет почти в два раза – с 1,8 миллиона евро до 3 миллионов. В нем будет установлена сумма отступных за игрока – на отметке в 150 миллионов евро.

    Это не помешают «Ювентусу» сделать предложение «Лацио» следующим летом. Сейчас агент игрока Матея Кежман совместно с Жорже Мендешем ведет переговоры с туринцами.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2018 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 23 августа 2018, 18:18

      очередная по счету глупость.за 150 лямов пусть за Париж бегает.

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