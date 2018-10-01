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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РПЦ: «Нет оправдания судьям, принуждающих игроков отказаться от использования религиозной символики»

    Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказал мнение о действиях арбитра матча 14-го тура ФНЛ «Луч»«Томь» (2:2) Игоря Низовцева. Судья запретил защитнику томичей Дмитрию Тихому выходить на поле с религиозным атрибутом – красной нитью на запястье.

    «Мы считаем, что футболисты, как и все остальные люди, имеют право на свою религиозную свободу. Это право должно уважаться как их коллегами, так и судьями, и тренерами. Разумеется, существуют определeнные ограничения, связанные с тем, что та или иная религиозная символика может быть опасна для спортивных состязаний, связанных с повышенной подвижностью и прямым контактом, каковым является футбол.

    Но как регулирующим органам, например, ФИФА, так и тренерам следует разумно подходить к угрозам, которые может нести на себе присутствие у игроков религиозных символов. Разумеется, не может быть никаких оправданий в отношении действий тех спортивных чиновников, к коим относятся арбитры, которые желают каким-либо образом принудить футболиста отказаться от использования той или иной религиозной символики, особенно в рамках проявления какого-либо насилия», – сказал Кипшидзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2018 15:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 1 октября 2018, 21:36

      Я далёк от религии, но почему-то уверен, что даже если бы был православным верующим, то вряд ли бы был большим фанатом РПЦ...) Какие-то они насквозь мутные и неприятные... в большинстве своём. Всем удачи в сезоне Октябрь-18)

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 1 октября 2018, 21:17

      Потерял Гундяев УПЦ, теперь решил в футболе паству поискать.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 1 октября 2018, 19:59

      Интересно, а В Казани
      "Татар" подвергли обрезанью?
      И в Спартаке теперь как быть,
      Нам в красных рясах выходить?

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 октября 2018, 17:41

      Любая вера- это слабость человека. Ибо тот кто признает за другими право выбирать как ему жить и думать, есть существо морально слабое и несамостоятельное!!!

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      Рейтинг: +95

      сейду > AHTUNGBOL 3 октября 2018, 13:42

      Ты же признаешь за государством право издавать законы, за гаишниками - штрафовать, за родителями - впихивать в тебя манную кашу.

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      Рейтинг: +3580

      Axe111 1 октября 2018, 16:52

      Сюда то чего вы лезете

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 октября 2018, 16:34

      Нет оправдания судьям, срезающим ниточки православные - костёр, только костёр, не дожидаясь судного дня!)

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 октября 2018, 16:30

      Я дико извиняюсь. Но разве эта так называемая "нить" не является элементом языческой веры?

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      Рейтинг: +67523

      portero > arzamas 5 октября 2018, 17:02

      христианство как раз использует всех языческих святых и языческие праздники причем все ветви этого христианства.
      а расчленение святых это как можно объяснить от трупа отрубят часть для освещения новой церкви

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 1 октября 2018, 16:21

      Во первых-это порям футбльная новость!!! Во вторых-зачем подвергать игроков опасности, правила одни для всех!!! И в третих-фамилия прям православного священника!!!

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > LIO1987 1 октября 2018, 16:25

      Я что с фамилией не так??? Нормальная грузинская фамилия. Или ты не в курсе, что Грузия тоже православная страна?

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 октября 2018, 16:12

      Жёны футболистов, меньшинства, РПЦ... Нельзя ли на футбольном сайте не писать о нефутбольных темах?

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      Рейтинг: +215

      iuda 1 октября 2018, 15:50

      Так этой нитью он может кого-нибудь удавить на футбольном поле. А может в центре поля пора уже часовенки ставить

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