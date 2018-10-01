РПЦ: «Нет оправдания судьям, принуждающих игроков отказаться от использования религиозной символики»

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказал мнение о действиях арбитра матча 14-го тура ФНЛ «Луч» – «Томь» (2:2) Игоря Низовцева. Судья запретил защитнику томичей Дмитрию Тихому выходить на поле с религиозным атрибутом – красной нитью на запястье.

«Мы считаем, что футболисты, как и все остальные люди, имеют право на свою религиозную свободу. Это право должно уважаться как их коллегами, так и судьями, и тренерами. Разумеется, существуют определeнные ограничения, связанные с тем, что та или иная религиозная символика может быть опасна для спортивных состязаний, связанных с повышенной подвижностью и прямым контактом, каковым является футбол.

Но как регулирующим органам, например, ФИФА, так и тренерам следует разумно подходить к угрозам, которые может нести на себе присутствие у игроков религиозных символов. Разумеется, не может быть никаких оправданий в отношении действий тех спортивных чиновников, к коим относятся арбитры, которые желают каким-либо образом принудить футболиста отказаться от использования той или иной религиозной символики, особенно в рамках проявления какого-либо насилия», – сказал Кипшидзе.