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  • РПЦ: «Нет оправдания судьям, принуждающих игроков отказаться от использования религиозной символики»

РПЦ: «Нет оправдания судьям, принуждающих игроков отказаться от использования религиозной символики»

1 октября 2018, 15:12
27

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказал мнение о действиях арбитра матча 14-го тура ФНЛ «Луч»«Томь» (2:2) Игоря Низовцева. Судья запретил защитнику томичей Дмитрию Тихому выходить на поле с религиозным атрибутом – красной нитью на запястье.

«Мы считаем, что футболисты, как и все остальные люди, имеют право на свою религиозную свободу. Это право должно уважаться как их коллегами, так и судьями, и тренерами. Разумеется, существуют определeнные ограничения, связанные с тем, что та или иная религиозная символика может быть опасна для спортивных состязаний, связанных с повышенной подвижностью и прямым контактом, каковым является футбол.

Но как регулирующим органам, например, ФИФА, так и тренерам следует разумно подходить к угрозам, которые может нести на себе присутствие у игроков религиозных символов. Разумеется, не может быть никаких оправданий в отношении действий тех спортивных чиновников, к коим относятся арбитры, которые желают каким-либо образом принудить футболиста отказаться от использования той или иной религиозной символики, особенно в рамках проявления какого-либо насилия», – сказал Кипшидзе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Томь Тихий Дмитрий Низовцев Игорь
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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deimos88
1538396754
Судью язычника предать анафеме, взыскать с него церковную десятину в пользу преподобного Кирилла, а потом сжечь
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Snek
1538396759
Вахтанчиг нидаволин? Аль мухамед, махмуд ибн аглы огла, его начальник, тоже нидаволин. В общем какой-то цирк устроили, чурка глава какого-то там говна в РПЦ, какие-то ниточки-символики, да прибудут с вами трусы иисуса!
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Kulimen
1538396880
Этот с ниткой на запястье, другой лицо говном бабуина намажет, третий вообще с летучей мышью на шее придет...футбол епта.
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Project Бабангида
1538396937
ох уж мне эта толерантность и чувство верующих...! их послушать так они самые гонимые после геев и евреев! разреши вам крестик вы завтра в рясах на поле попрётесь, а глядя на вас какой нибудь Рамзан Дудаев из ахмата возмутится почему его с поясам шахида играть не пускают! в своём монастыре правила диктуйте, в футболе свои есть
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kykyi
1538398054
Господин поп. скажите пожалуйста. когда начнем прерывать матчи на намаз? Пять раз в день это не шутка, наверняка попадет на время футбольного матча. Ходите в своих церквях в чем хотите, к вам никто не лезет. И вы не лезьте в СВЕТСТКИЕ мероприятия, ПРАВА НЕ ИМЕЕТЕ. У НАС СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, А НЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИРАН! Хотя движимся в том направлении.
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LIO1987
1538400074
Во первых-это порям футбльная новость!!! Во вторых-зачем подвергать игроков опасности, правила одни для всех!!! И в третих-фамилия прям православного священника!!!
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Леха из Твери
1538400601
Я дико извиняюсь. Но разве эта так называемая "нить" не является элементом языческой веры?
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Axe111
1538401979
Сюда то чего вы лезете
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AHTUNGBOL
1538404914
Любая вера- это слабость человека. Ибо тот кто признает за другими право выбирать как ему жить и думать, есть существо морально слабое и несамостоятельное!!!
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Billy Blaidd
1538419004
Я далёк от религии, но почему-то уверен, что даже если бы был православным верующим, то вряд ли бы был большим фанатом РПЦ...) Какие-то они насквозь мутные и неприятные... в большинстве своём. Всем удачи в сезоне Октябрь-18)
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