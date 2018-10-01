Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гаттузо – после разгрома «Сассуоло»: «Людям не так интересна игра команды, как результаты»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу в матче 7-го тура Серии А над «Сассуоло» (4:1).

    «Сейчас команда показывает много хорошего, это поможет нам обрести уверенность.

    Когда вы надеваете форму «Милана» и работаете для этого великого клуба, который хочет вернуться назад на вершину, то испытываете давление. Людям не так интересна игра команды, как результаты и положение в таблице, но я знаю, что у этой команды есть перспективы и ей нужно немного времени, чтобы вырасти», – сказал Гаттузо.

    «Милан» с 9-ю очками занимает десятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11