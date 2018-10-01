Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу в матче 7-го тура Серии А над «Сассуоло» (4:1).

«Сейчас команда показывает много хорошего, это поможет нам обрести уверенность.

Когда вы надеваете форму «Милана» и работаете для этого великого клуба, который хочет вернуться назад на вершину, то испытываете давление. Людям не так интересна игра команды, как результаты и положение в таблице, но я знаю, что у этой команды есть перспективы и ей нужно немного времени, чтобы вырасти», – сказал Гаттузо.

«Милан» с 9-ю очками занимает десятую строчку в турнирной таблице.