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  • Рахимов: «Защитник «Локомотива» рукой снял мяч, как в баскетболе. Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал»

Рахимов: «Защитник «Локомотива» рукой снял мяч, как в баскетболе. Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал»

30 сентября 2018, 12:21
27

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал претензии по поводу судейства в матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Специалист считает, что арбитр должен был назначать пенальти в ворота московской команды на 83-й минуте встречи, поскольку защитник Брайн Идову рукой прервал прострел в своей штрафной площади.

«Не люблю обсуждать судейство, но было много спорных моментов, которые вызывали удивление. Защитник рукой снял мяч, как в баскетболе. Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал и не видел. Такая ситуация меня очень сильно удивила», – сказал Рахимов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Рахимов Рашид
Комментарии (27)
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Сильвербой
1538299496
Вот поэтому наши клубы дрючат в европе, привыкли что за них тут судьи играют.
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Project Бабангида
1538299703
качественный блок шот! но сильно тут раздувать особо нечего , я бы штрафной поставил
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raritet
1538300481
Тут и говорить нечего. Однозначно, пенальти.
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Kollljan
1538301616
Народ всё видит. Как только судейский беспредел набирает обороты, посещаемость стадионов падает. Кстати, затихли что-то московские журналюги о посещаемости матчей.
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Фотон
1538302293
Красивый блок, жалко, что это не волейбоп. Еще один "За" в пользу видеоповторов.
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dema 777
1538302652
пенальти 300% и боковой все видел главный тоже.Хе ово что у на есть топ и отстой клубы по мнению РФС
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Romantic2010
1538306221
Я болельщик Локомотива. И не скрываю, что - это чистый пенальти по моему скромному мнению.
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ALEX ML
1538320906
Тянут дрезину из трясины
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Антибиотик
1538322553
Могу понять болельщиков соперника в этом матче. Это конечно не игра рукой, но пенальти видимо должен был поставить судья, мяч попал в руку. Хотя за многочисленную грубость игроков Ахмата в своей штрафной они молчат. Ну, да фиг с ним, больше возмущают отписавшиеся клоуны-фаны других клубов. Ведь таких ситуаций с их клубами было не счесть, когда судья пенальти не назначал или наоборот незаслуженно ставил. Зато за ваше балабольство вас вряд ли кто-нибудь переплюнет.
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Yumаleks
1538376688
Понятно почему все цепляются за момент с рукой, других то угроз воротам Локо не было, если про игру с Анжи скажу что мы отскочили то Ахмат матч проиграл по всем позициям, конечно футбол не фигурное катание но пенальти не был бы логичен и при любом раскладе не был бы забит.
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