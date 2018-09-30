Рахимов: «Защитник «Локомотива» рукой снял мяч, как в баскетболе. Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказал претензии по поводу судейства в матче девятого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).

Специалист считает, что арбитр должен был назначать пенальти в ворота московской команды на 83-й минуте встречи, поскольку защитник Брайн Идову рукой прервал прострел в своей штрафной площади.

«Не люблю обсуждать судейство, но было много спорных моментов, которые вызывали удивление. Защитник рукой снял мяч, как в баскетболе. Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал и не видел. Такая ситуация меня очень сильно удивила», – сказал Рахимов.