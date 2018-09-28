Лопетеги просил Переса купить Азара, Неймара или Мбаппе на замену Роналду. Президент приобрел Диаса

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги требовал от президента клуба Флорентино Переса приобрести футболиста на замену нападающему Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

Португалец в июле перешел в «Ювентус». Специалист призывал Переса купить топ-игрока до закрытия рынка.

Лопетеги был бы рад видеть в «Реале» нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, его партнера по атаке Неймара или полузащитника «Челси» Эдена Азара.

В конце концов, под самый конец трансферного окна Перес приобрел нападающего «Лиона» Мариано Диаса, продолжая настаивать на том, чтобы Лопетеги выполнил поставленные задачи на сезон, одна из которых – победа в Лиге чемпионов.