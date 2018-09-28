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  • Дзюба: «Если человек не любит Семака, то для меня он из разряда Гитлера»

Дзюба: «Если человек не любит Семака, то для меня он из разряда Гитлера»

28 сентября 2018, 18:24
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» заявил, что главный тренер команды Сергей Семак – очень добрый и порядочный человек. По словам футболиста, он не понимает, как можно не любить этого специалиста или ругаться с ним.

– Когда вы узнали, что Семак будет главным тренером?

– Я воспринял это с огромной радостью. Все были рады. Даже сейчас все прекрасно видят и чувствуют, что атмосфера потрясающая в команде. Мы с ним даже как-то созвонились или списались. Поздравили друг друга, спросили как дела. Пожелал удачи сборной. Вообще надо умудриться, чтоб с ним поругаться или не любить его. Кто его не любит или может с ним поругаться – для меня эти люди, скажем так, из разряда Адольфа Гитлера. Не знаю, как с ним можно ругаться. Это очень добрый, порядочный человек. Несмотря на то, что он не был тогда в «Зените» наставником, мы пересекались на поле. Всегда были с ним в хороших отношениях. Все с ним в уважительных отношениях. Человек невольно заставляет уважать себя своими поступками, своими действиями.

– Вы сразу поняли, что на вас рассчитывают как на игрока основы?

– Он не говорил, что «ты будешь играть всегда и везде». Такого ни один тренер не скажет. Но он сказал: «Я рассчитываю на тебя, надеюсь, что ты вернешься, я верю в тебя, знаю твои возможности». Дал мне понять, что на меня рассчитывает, что я буду в обойме. Я – один их тех людей, которые могут помочь команде.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Asbjorn
1538148682
3.14дец сравнение,лучше бы уж молчал Артемка,а то во время ЧМ вроде норм вещи начинал говорить,а теперь снова за свое
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erma
1538150245
Круто! Как там у них с женой отношения? А то волна пошла..
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nik55
1538150518
слабо лизнул
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kvm
1538152014
действие галоперидола на шлюбу закончилось...
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+50/-50
1538152046
А Семак что, баба что-бы его любить. Опаньки, я уже попал в разряд Гитлера. А к утру в отряде много людей соберётся. Привет, Артёмка.
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kolyma999
1538152277
Проснулся с желанием любить жену,а оказывается надо то Семака...А иначе расстрел.Да что у нас за Дзюбы такие?
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upiter622
1538154113
Как это не любить Семака,всем миром выбирали!
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Bivaliy67
1538154584
Да не будьте вы к нему так строги, Тёмка - открытый и прямой человек, да, не всем нравятся его "перлы", но согласитесь, мы тоже не всегда блещем оригинальностью своих высказываний...
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SEREGA 64
1538155931
БЫЛ ДЕБИЛОМ ДЕБИЛОМ И ОСТАЛСЯ
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Par Mezan
1538158869
"Кто его не любит или может с ним поругаться – для меня эти люди, скажем так, из разряда Адольфа Гитлера." Нет слов... Ты, оборзевший крендель с фамилией Дзюба, думай , ИДИОТ, прежде чем языком ляпать! не поминай кличку нациста вслух! Плять, дебил!...
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