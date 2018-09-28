Дзюба: «Если человек не любит Семака, то для меня он из разряда Гитлера»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24» заявил, что главный тренер команды Сергей Семак – очень добрый и порядочный человек. По словам футболиста, он не понимает, как можно не любить этого специалиста или ругаться с ним.

– Когда вы узнали, что Семак будет главным тренером?

– Я воспринял это с огромной радостью. Все были рады. Даже сейчас все прекрасно видят и чувствуют, что атмосфера потрясающая в команде. Мы с ним даже как-то созвонились или списались. Поздравили друг друга, спросили как дела. Пожелал удачи сборной. Вообще надо умудриться, чтоб с ним поругаться или не любить его. Кто его не любит или может с ним поругаться – для меня эти люди, скажем так, из разряда Адольфа Гитлера. Не знаю, как с ним можно ругаться. Это очень добрый, порядочный человек. Несмотря на то, что он не был тогда в «Зените» наставником, мы пересекались на поле. Всегда были с ним в хороших отношениях. Все с ним в уважительных отношениях. Человек невольно заставляет уважать себя своими поступками, своими действиями.

– Вы сразу поняли, что на вас рассчитывают как на игрока основы?

– Он не говорил, что «ты будешь играть всегда и везде». Такого ни один тренер не скажет. Но он сказал: «Я рассчитываю на тебя, надеюсь, что ты вернешься, я верю в тебя, знаю твои возможности». Дал мне понять, что на меня рассчитывает, что я буду в обойме. Я – один их тех людей, которые могут помочь команде.