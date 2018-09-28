Иванович – о Маркизио: «Он мотивирован. Главное, чтобы не было травм»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от новичка команды Клаудио Маркизио.

«Мы все надеемся, что он быстро адаптируется в России. Это опытный и классный футболист.

На тренировках видно, что он очень мотивирован. Главное, чтобы не было травм. Ну и наша задача – помочь ему побыстрее привыкнуть к российскому футболу», – сказал Иванович.

32-летний полузащитник перешел в «Зенит» прошедшим летом на правах свободного агента. До этого он выступал в составе «Ювентуса».