Марсело из-за травмы может пропустить матчи с «Атлетико» и ЦСКА

Защитник «Реала» Марсело может не сыграть в ближайших матчах команды. Бразилец получил повреждение в игре шестого тура Примеры с «Севильей» (0:3). 30-летний футболист не смог продолжить встречу и покинул поле на 75-й минуте.

По словам главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги, у Марсело травма икроножной мышцы. Сроки его восстановления станут известны после медобследования.

Таким образом, Марсело может пропустить встречи с «Атлетико» в чемпионате Испании (29 сентября) и ЦСКА в Лиге чемпионов (2 октября).