Дмитрий Черышев: «Приятно и почетно, что мы единственные из ФНЛ обыграли команду РПЛ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода»​ Дмитрий Черышев остался доволен победой своей команды в матче 1/16 финала Кубка России против «Уфы».

«Сегодня было прекрасно видно, что настрой у нашей команды был запредельный. Ребята старались показывать красивый футбол, создавали моменты.

Трудно было противостоять команде, которая очень дисциплинированно играла в обороне. Хотелось бы, чтобы ребята чаще наносили удары по воротам соперника из-за пределов штрафной.

Считаю, что мы выглядели предпочтительнее соперника, хотя и у гостей были моменты. Но на высоте сегодня был наш вратарь Артур Анисимов, да и вся команда сыграла под стать голкиперу.

Приятно и почетно, что мы на сегодняшний день единственные из клубов ФНЛ обыграли в Кубке команду Премьер-лиги.

Когда дело дошло до серии пенальти, сразу семь человек вызвались бить послематчевые 11-метровые. Двоим пришлось в итоге отказаться. Ну а все остальные ребята исполнили пенальти безукоризненно», – рассказал Черышев.

Матч 1/16 финала Кубка России «Нижний Новгород» – «Уфа» завершился в основное время со счетом 0:0 (5:3 – по пенальти).