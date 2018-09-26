Семак – о разгроме «Волгаря»: «Неплохая реализация, но есть над чем работать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0).

«Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке — создали много моментов, много забили.

Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры», – сказал Семак.

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 31 октября.