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    Семак – о разгроме «Волгаря»: «Неплохая реализация, но есть над чем работать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0).

    «Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях. Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке — создали много моментов, много забили.

    Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты. Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры», – сказал Семак.

    В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 31 октября.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.09.2018 21:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 сентября 2018, 23:05

      Всё по делу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2018, 21:56

      Результативность зашкаливает, и не только с пердивом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 сентября 2018, 21:40

      Продолжай работать в том же духе !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 сентября 2018, 21:09

      Богданыч-лучший трансфер последних лет!

      4
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