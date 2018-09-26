Каррера: «Черноморец» – отличная команда. Подойдем к матчу серьезно, словно это дерби»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 1/16 финала Кубка России против «Черноморца» (0:0, первый тайм) поделился мнением о сопернике.

«Я говорил своей команде, что в футболе не существует заранее выигранных матчей.

«Черноморец» – отличная команда, мы ее уважаем и постарается подойти к матчу очень серьезно, словно это дерби. Нам нужно играть очень агрессивно и постараться держать свой темп», – сказал Каррера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.