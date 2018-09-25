Месси не сыграет с Ираком и Бразилией

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участие в октябрьских товарищеских матчах сборной Аргентины.

«Я разговаривал с Месси. Мы пришли к выводу, что ему лучше не приезжать на эти матчи», – рассказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентины 11 октября встретятся с Ираком, а 16-го – с Бразилией​.