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    Месси не сыграет с Ираком и Бразилией

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участие в октябрьских товарищеских матчах сборной Аргентины.

    «Я разговаривал с Месси. Мы пришли к выводу, что ему лучше не приезжать на эти матчи», – рассказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

    Аргентины 11 октября встретятся с Ираком, а 16-го – с Бразилией​.

    Источник: FourFourTwo

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    25.09.2018 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2018, 18:55

      это ещё после ЧМ было известно, что Месси на товарищеские игры вызывать не будут, как и ряд других лидеров сборной. Будут проверять резервистов из расширенного списка. Новость какая.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:29

      Пришли к обоюдному согласию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      SHERLS 25 сентября 2018, 10:03

      Что засцал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 25 сентября 2018, 09:39

      Правильно,нечего на всякую фигню его дёргать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 сентября 2018, 08:19

      вот так и существуют отдельно друг от друга, месси и аргентина

      6
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 25 сентября 2018, 08:13

      ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ!!!???

      3
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