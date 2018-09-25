Месси не сыграет с Ираком и Бразилией

это ещё после ЧМ было известно, что Месси на товарищеские игры вызывать не будут, как и ряд других лидеров сборной. Будут проверять резервистов из расширенного списка. Новость какая.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участие в октябрьских товарищеских матчах сборной Аргентины.
«Я разговаривал с Месси. Мы пришли к выводу, что ему лучше не приезжать на эти матчи», – рассказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Аргентины 11 октября встретятся с Ираком, а 16-го – с Бразилией.