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    Лев: «У этой сборной России есть хорошее будущее»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал высокую оценку работе Станислава Черчесова с национальной командой России.

    «Что было важным, так это то, что Черчесов за два года до чемпионата мира начал обновление состава. Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее. Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении.

    До матча со сборной России еще далеко, сейчас мы сконцентрированы на двух октябрьских встречах в Лиге наций – с командами Франции и Нидерландов. А что касается товарищеского матча, то для обеих команд он будет определенной проверкой сил.

    Привлечем ли мы к игре со сборной России основных игроков команды? Еще рано говорить, я не знаю, что произойдет в ноябре, но этот матч в Лейпциге будет для нас хорошей проверкой. Однако сначала надо сыграть матчи в Лиге наций, следующие решения уже будем принимать в ноябре», – сказал Лев.

    Товарищеский матч между сборными Германии и России состоится 15 ноября в Лейпциге.

    Источник: ТАСС

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    25.09.2018 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 1 октября 2018, 20:51

      А Сборная Германии сейчас - это уже не та машина, которая была раньше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 12:49

      Конечно функциональная подготовка сборной была на высшем уровне и это было главным фактором успешной игры России на ЧМ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 сентября 2018, 07:27

      Будущие всегда есть .....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 сентября 2018, 07:01

      Молодёжь заиграла с желанием, это хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 сентября 2018, 06:29

      Вот сборная шороху навела, теперь надо держать марку, надо немцев обыгрывать, что-бы боялись!

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