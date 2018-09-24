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    Агент: «Влашич может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне»

    Йошко Влашич, агент и отец полузащитника Николы Влашича, дал понять, что хорват может остаться выступать за ЦСКА в следующем сезоне.

    20-летний хавбек играет за армейцев на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Эвертону».

    «Никола наслаждается временем и игрой в ЦСКА. У него отличный тренер и отличная поддержка всех игроков команды. Никола может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне. Но еще слишком рано говорить об этом. Сейчас главный тренер «Эвертона» Марку Силва находится под огромным давлением из-за того, что отдал Николу в аренду. Многие болельщики и журналисты в Англии считают, что у «Эвертона» большие проблемы в полузащите, и что Никола тот игрок, который им нужен. Сам Влашич сказал Силве, прежде чем уйти, что считает себя лучшим полузащитником в команде. Тренер допустил большую ошибку», – сказал агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2018 21:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 25 сентября 2018, 12:13

      Успехов Влашичу! Побольше красивых голов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 11:10

      Если Влашич проявит себя с хорошей стороны в ЦСКА ,руководству армейцев наверняка захочется продлить с ним отношения. Наиболее благоприятным для ЦСКА будет выкуп ,но Эвертон тоже будет следить за его игрой и ставить креста на нем не будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 сентября 2018, 09:49

      Все зависит от того, найдет ли Эвертон хорошую замену Н.Влашичу
      и если да, то может продать его, кроме этого необходимо желание
      и самого Влашича, играть в ПФК ЦСКА. И не надо забывать, что
      все решения по трансферу игроков решают Р.Бабаев и Е.Гинер.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 сентября 2018, 08:56

      ЦСКА за него 12 лямов давал Эвертон не пошел на продажу, отдали только в аренду и по моему без права выкупа,но если самому Николе у нас все понравится и он сам выразит желание остаться и прогрессировать дальше в ЦСКА, нежели сидеть на скамейке в Эвертоне, то могут и пойти на продажу.Вопрос в том сколько за него может отдать ЦСКА? 15-17 край

      2
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 25 сентября 2018, 08:55

      Хорошо бы ему на 2-3 сезона задержаться в ЦСКА))) очевидными плюсами для игрока будет постоянное участие в еврокубках, а для команды качественный полузащитник атакующего плана!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 25 сентября 2018, 00:43

      было бы здорово...

      2
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      Рейтинг: +3463

      acor94 24 сентября 2018, 23:47

      Зато тут ЛЧ, а там КА.

      4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > acor94 25 сентября 2018, 00:29

      ЛЕ,КР,РПЛ.фантастика)))))

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > himik2-62 25 сентября 2018, 19:08

      Ну так вроде он не в Звенит переходит

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 24 сентября 2018, 23:01

      Вот эта новость уже лучше)

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 сентября 2018, 22:17

      В России будет одним из лучших в Англии - середняком

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > babenko1977 24 сентября 2018, 22:24

      Таков наш уровень.

      5
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 24 сентября 2018, 22:17

      Мы только ЗА!!!

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