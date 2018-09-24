Агент: «Влашич может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне»

Йошко Влашич, агент и отец полузащитника Николы Влашича, дал понять, что хорват может остаться выступать за ЦСКА в следующем сезоне.

20-летний хавбек играет за армейцев на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Эвертону».

«Никола наслаждается временем и игрой в ЦСКА. У него отличный тренер и отличная поддержка всех игроков команды. Никола может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне. Но еще слишком рано говорить об этом. Сейчас главный тренер «Эвертона» Марку Силва находится под огромным давлением из-за того, что отдал Николу в аренду. Многие болельщики и журналисты в Англии считают, что у «Эвертона» большие проблемы в полузащите, и что Никола тот игрок, который им нужен. Сам Влашич сказал Силве, прежде чем уйти, что считает себя лучшим полузащитником в команде. Тренер допустил большую ошибку», – сказал агент.