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Агент: «Влашич может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне»

24 сентября 2018, 21:52
19

Йошко Влашич, агент и отец полузащитника Николы Влашича, дал понять, что хорват может остаться выступать за ЦСКА в следующем сезоне.

20-летний хавбек играет за армейцев на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Эвертону».

«Никола наслаждается временем и игрой в ЦСКА. У него отличный тренер и отличная поддержка всех игроков команды. Никола может остаться в ЦСКА и в следующем сезоне. Но еще слишком рано говорить об этом. Сейчас главный тренер «Эвертона» Марку Силва находится под огромным давлением из-за того, что отдал Николу в аренду. Многие болельщики и журналисты в Англии считают, что у «Эвертона» большие проблемы в полузащите, и что Никола тот игрок, который им нужен. Сам Влашич сказал Силве, прежде чем уйти, что считает себя лучшим полузащитником в команде. Тренер допустил большую ошибку», – сказал агент.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (19)
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portero
1537815419
об этом еще рано говорить...
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cska-62
1537816203
У нас в РПЛ давно не было такого яркого игрока! И ему только 20 лет! Что будет дальше?!
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Vagner44
1537816401
было бы круто
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yarik1_78
1537816634
Мы только ЗА!!!
Ответить
babenko1977
1537816660
В России будет одним из лучших в Англии - середняком
Ответить
Mirex_CSKA
1537819279
Вот эта новость уже лучше)
Ответить
acor94
1537822052
Зато тут ЛЧ, а там КА.
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Dgad
1537855005
ЦСКА за него 12 лямов давал Эвертон не пошел на продажу, отдали только в аренду и по моему без права выкупа,но если самому Николе у нас все понравится и он сам выразит желание остаться и прогрессировать дальше в ЦСКА, нежели сидеть на скамейке в Эвертоне, то могут и пойти на продажу.Вопрос в том сколько за него может отдать ЦСКА? 15-17 край
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vladimir-7
1537858177
Все зависит от того, найдет ли Эвертон хорошую замену Н.Влашичу и если да, то может продать его, кроме этого необходимо желание и самого Влашича, играть в ПФК ЦСКА. И не надо забывать, что все решения по трансферу игроков решают Р.Бабаев и Е.Гинер.
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zigbert
1537863009
Если Влашич проявит себя с хорошей стороны в ЦСКА ,руководству армейцев наверняка захочется продлить с ним отношения. Наиболее благоприятным для ЦСКА будет выкуп ,но Эвертон тоже будет следить за его игрой и ставить креста на нем не будет.
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