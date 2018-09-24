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Бушманов: «Влашич чем-то напоминает Головина»

24 сентября 2018, 17:32
12

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказал мнение о ничьей ЦСКА и «Спартака» (1:1) в матче восьмого тура РПЛ. Специалист выделил игру полузащитника армейцев Николы Влашича, который в дерби отметился голом.

– Думаю, результат дерби одинаково расстроил болельщиков и «Спартака», и ЦСКА. Порадовались разве что фанаты «Зенита». Впрочем, армейцы, на мой взгляд, смогут претендовать на высокие места уже в этом сезоне. Да, пока, наверное, не на чемпионство, но в зону еврокубков, думаю, команда должна попасть. Видно, что она постоянно прогрессирует и с каждым туром становится все увереннее.

– Можно ли говорить, что хавбек красно-синих Влашич, который в воскресенье забил красивый гол ворота Максименко, – это новый Головин?

– Чем-то он, конечно, напоминает Александра: оба быстрые, техничные, умеют обострять, обыгрывать один в один. Могут и сами здорово пробить, и голевой пас отдать. Вот только вряд ли сам хорват хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Влашич – это Влашич. Но, само собой, не отметить его нельзя: это индивидуально очень сильный исполнитель, и неудивительно, что игра ЦСКА сейчас во многом строится именно через него.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Монако Головин Александр Влашич Никола Бушманов Евгений
Комментарии (12)
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Mirex_CSKA
1537799632
Если его потом и выкупить,будет ваще огонь.Но сммое главное без травм
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Dr Metal
1537800513
Да он даже интереснее
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Lester84
1537803478
И гол Спартаку кстати забил в стиле Головина! А физически Влашич развит гораздо лучше Саши.
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SunRomeS
1537804158
Он реально, смотрится мощнее - силнее, но не факт что это второй головин...ну фиг его знает))
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DOCTOR PENALTY
1537806584
Опять намёк на натурализацию???...
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amazonaws
1537807609
Это два разных игрока. Влашича пока нельзя приметить на поле, а вот Головин сразу был замечен своими атакующими действиями. Как только вышел Головин в Монако, так сразу это стало заметно. А к Влашичу надо ещё присмотреться и к нему привыкнуть, но задатки ЛИДЕРА у него есть. Далеко пойдёт. Гончаренко поможет ему стать мастером больших футбольных дел.
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Рубик Докоян
1537814899
Он Влашич, амбициозный, мощный молодой футболист из спортивной семьи. Головин сам только начинает, чтобы с ним можно было сравнивать почти ровесника. Вот играй они вместе и с Бистровичем, как я уже раньше писал, это было бы шикарное трио в середине поля.
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cska-62
1537816606
Они разные. По работоспособности и умению держать мяч - Головин пока лучше и опытнее, но Влашич и мощнее, и благодаря прыгучести спокойно может играть и на втором этаже. Видят поле и читают игру оба. И в этом - их главная сила!
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maxpav
1537861523
Позорнику молодежки страны СЛОВА НЕ ДАВАТЬ!!!!
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