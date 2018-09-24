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    Бушманов: «Влашич чем-то напоминает Головина»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказал мнение о ничьей ЦСКА и «Спартака» (1:1) в матче восьмого тура РПЛ. Специалист выделил игру полузащитника армейцев Николы Влашича, который в дерби отметился голом.

    – Думаю, результат дерби одинаково расстроил болельщиков и «Спартака», и ЦСКА. Порадовались разве что фанаты «Зенита». Впрочем, армейцы, на мой взгляд, смогут претендовать на высокие места уже в этом сезоне. Да, пока, наверное, не на чемпионство, но в зону еврокубков, думаю, команда должна попасть. Видно, что она постоянно прогрессирует и с каждым туром становится все увереннее.

    – Можно ли говорить, что хавбек красно-синих Влашич, который в воскресенье забил красивый гол ворота Максименко, – это новый Головин?

    – Чем-то он, конечно, напоминает Александра: оба быстрые, техничные, умеют обострять, обыгрывать один в один. Могут и сами здорово пробить, и голевой пас отдать. Вот только вряд ли сам хорват хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Влашич – это Влашич. Но, само собой, не отметить его нельзя: это индивидуально очень сильный исполнитель, и неудивительно, что игра ЦСКА сейчас во многом строится именно через него.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 17:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +187

      maxpav 25 сентября 2018, 10:45

      Позорнику молодежки страны СЛОВА НЕ ДАВАТЬ!!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 сентября 2018, 22:16

      Они разные. По работоспособности и умению держать мяч - Головин пока лучше и опытнее, но Влашич и мощнее, и благодаря прыгучести спокойно может играть и на втором этаже. Видят поле и читают игру оба. И в этом - их главная сила!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 21:48

      Он Влашич, амбициозный, мощный молодой футболист из спортивной семьи. Головин сам только начинает, чтобы с ним можно было сравнивать почти ровесника. Вот играй они вместе и с Бистровичем, как я уже раньше писал, это было бы шикарное трио в середине поля.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 сентября 2018, 19:46

      Это два разных игрока.
      Влашича пока нельзя приметить на поле, а вот Головин сразу был замечен своими атакующими действиями.
      Как только вышел Головин в Монако, так сразу это стало заметно.
      А к Влашичу надо ещё присмотреться и к нему привыкнуть, но задатки ЛИДЕРА у него есть.
      Далеко пойдёт.
      Гончаренко поможет ему стать мастером больших футбольных дел.

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 19:29

      Опять намёк на натурализацию???...

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 24 сентября 2018, 18:49

      Он реально, смотрится мощнее - силнее, но не факт что это второй головин...ну фиг его знает))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 сентября 2018, 18:37

      И гол Спартаку кстати забил в стиле Головина! А физически Влашич развит гораздо лучше Саши.

      3
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      Рейтинг: +695

      fan-man 24 сентября 2018, 17:48

      Да он даже интереснее

      4
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 24 сентября 2018, 17:33

      Если его потом и выкупить,будет ваще огонь.Но сммое главное без травм

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Mirex_CSKA 24 сентября 2018, 18:07

      Вот выкупить бы его, но для этого нужно очень постараться.
      Думаю Р.Бабаев и Е.Гинер решат этот вопрос.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 24 сентября 2018, 22:18

      Эх... Вашими бы устами да ... ради этого горилку бы выпил! С мёдом и перцем!

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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 25 сентября 2018, 11:58

      По такому случаю и я сто грамм выпил бы.

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