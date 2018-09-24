Бушманов: «Влашич чем-то напоминает Головина»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказал мнение о ничьей ЦСКА и «Спартака» (1:1) в матче восьмого тура РПЛ. Специалист выделил игру полузащитника армейцев Николы Влашича, который в дерби отметился голом.

– Думаю, результат дерби одинаково расстроил болельщиков и «Спартака», и ЦСКА. Порадовались разве что фанаты «Зенита». Впрочем, армейцы, на мой взгляд, смогут претендовать на высокие места уже в этом сезоне. Да, пока, наверное, не на чемпионство, но в зону еврокубков, думаю, команда должна попасть. Видно, что она постоянно прогрессирует и с каждым туром становится все увереннее.

– Можно ли говорить, что хавбек красно-синих Влашич, который в воскресенье забил красивый гол ворота Максименко, – это новый Головин?

– Чем-то он, конечно, напоминает Александра: оба быстрые, техничные, умеют обострять, обыгрывать один в один. Могут и сами здорово пробить, и голевой пас отдать. Вот только вряд ли сам хорват хочет, чтобы его с кем-то сравнивали. Влашич – это Влашич. Но, само собой, не отметить его нельзя: это индивидуально очень сильный исполнитель, и неудивительно, что игра ЦСКА сейчас во многом строится именно через него.