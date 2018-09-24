Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Букмекеры: Модрич станет лучшим игроком года по версии ФИФА

    Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения наград ФИФА. Начало – в 22:30 по московскому времени.

    На звание лучшего игрока года претендуют полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и форвард Мохамед Салах(«Ливерпуль», сборная Египта).

    По данным букмекерских контор, лучшим футболистом будет признан Модрич. Коэффициент на его победу составляет 1.10.

    Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 сентября 2018, 18:18

      Салаха подставил Кадыров! Выполняя задание Путина

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kotwoodman 24 сентября 2018, 18:11

      ещё с чм ясно было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 24 сентября 2018, 18:08

      Модрич !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 сентября 2018, 17:53

      Модрич наиболее достоин награды в этот раз.уверен,он ее и получит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 24 сентября 2018, 17:19

      Против Модрича ничего не имею,но в этом сезоне ,мне кажется ,не было явного фаворита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 сентября 2018, 16:46

      Это было бы очень логичное и правильное решение так же как и с "золотым мячом".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 16:45

      модрич заслуженно ! кристина же плакать будет !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +204

      D A N I L 24 сентября 2018, 16:28

      Ничего против Модрича не имею, но кто то за год добивается этого звания, а Луке хватило 7 матчей на ЧМ)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > D A N I L 24 сентября 2018, 16:34

      Ну да, Модрич только на ЧМ отыграл. Ни в Ла Лиге он не играет, ни в ЛЧ не поиграл.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      калач > bset 24 сентября 2018, 17:00

      а Модрич ЛаЛигу давно брал?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > калач 24 сентября 2018, 17:14

      А Месси Лигу Чемпионов?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > bset 24 сентября 2018, 18:35

      а при чем тут месси? месси бомбардир ла лиги чемпион испании ! тут говорим про модрича . он самый главный фаворит ! не кристине же давать за пару матчей ! игры с баварией и в финале лч он нихрена не сделал !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > dinar7777dinar 25 сентября 2018, 01:18

      Так ты первый и сказал про Роналду. О нем и не было речи, пока ты не встрял)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11