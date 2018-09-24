Букмекеры: Модрич станет лучшим игроком года по версии ФИФА

Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения наград ФИФА. Начало – в 22:30 по московскому времени.

На звание лучшего игрока года претендуют полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и форвард Мохамед Салах(«Ливерпуль», сборная Египта).

По данным букмекерских контор, лучшим футболистом будет признан Модрич. Коэффициент на его победу составляет 1.10.

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