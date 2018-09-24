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Букмекеры: Модрич станет лучшим игроком года по версии ФИФА

24 сентября 2018, 16:23
14

Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения наград ФИФА. Начало – в 22:30 по московскому времени.

На звание лучшего игрока года претендуют полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), нападающий Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал», сборная Португалии) и форвард Мохамед Салах(«Ливерпуль», сборная Египта).

По данным букмекерских контор, лучшим футболистом будет признан Модрич. Коэффициент на его победу составляет 1.10.

Больше информации по ставкам можно найти в телеграме: t-do.ru/bets_are_made

Источник: Telegram
Испания. Примера Реал Ювентус Ливерпуль Роналду Криштиану Модрич Лука Салах Мохамед
Комментарии (14)
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D A N I L
1537795725
Ничего против Модрича не имею, но кто то за год добивается этого звания, а Луке хватило 7 матчей на ЧМ)))
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dinar7777dinar
1537796711
модрич заслуженно ! кристина же плакать будет !
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hevbn 28
1537796793
Это было бы очень логичное и правильное решение так же как и с "золотым мячом".
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Sanches 1204
1537798760
Против Модрича ничего не имею,но в этом сезоне ,мне кажется ,не было явного фаворита
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Marley Bob
1537800793
Модрич наиболее достоин награды в этот раз.уверен,он ее и получит.
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ВетеR
1537801680
Модрич !!!
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kotwoodman
1537801918
ещё с чм ясно было.
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тщмек 19
1537802334
Салаха подставил Кадыров! Выполняя задание Путина
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