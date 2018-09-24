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  • Агент Мельгарехо: «Лоренцо хочет играть за сборную Парагвая. Думаю, о российском паспорте можно забыть»

Агент Мельгарехо: «Лоренцо хочет играть за сборную Парагвая. Думаю, о российском паспорте можно забыть»

24 сентября 2018, 16:03
5

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что 28-летний игрок намерен побороться за место в составе сборной Парагвая.

Сегодня стало известно, что Мельгарехо вызван в расположение национальной команды в рамках подготовки к Кубку Америки-2019. Ранее Апплеярд сообщил, что хавбек рассматривает возможность получения российского паспорта.

«Лоренцо вызвали в сборную, он хочет пробиваться в еe состав. Думаю, это значит, что про получение российского паспорта можно забыть», – сказал Апплеярд.

Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая впервые с 2013 года. Всего он провел за национальную команду две товарищеские игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Парагвай Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (5)
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Робинзон
1537795543
патриот пусть за своих играет если получится .
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Мары
1537796102
Хозяин барин. Насильно мил не будешь. Удачи Лоренцо.
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батог
1537796854
Удачной охоты, Лоренцо!!!!
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zigbert
1537808861
Пусть решает сам. Удачи Лоренцо.
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za logiku
1537814714
Прознали парагвайцы про российский паспорт, вот и пригласили. Потом не будут вызывать...
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