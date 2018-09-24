Агент Мельгарехо: «Лоренцо хочет играть за сборную Парагвая. Думаю, о российском паспорте можно забыть»

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что 28-летний игрок намерен побороться за место в составе сборной Парагвая.

Сегодня стало известно, что Мельгарехо вызван в расположение национальной команды в рамках подготовки к Кубку Америки-2019. Ранее Апплеярд сообщил, что хавбек рассматривает возможность получения российского паспорта.

«Лоренцо вызвали в сборную, он хочет пробиваться в еe состав. Думаю, это значит, что про получение российского паспорта можно забыть», – сказал Апплеярд.

Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая впервые с 2013 года. Всего он провел за национальную команду две товарищеские игры.