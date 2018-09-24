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    Агент Мельгарехо: «Лоренцо хочет играть за сборную Парагвая. Думаю, о российском паспорте можно забыть»

    Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что 28-летний игрок намерен побороться за место в составе сборной Парагвая.

    Сегодня стало известно, что Мельгарехо вызван в расположение национальной команды в рамках подготовки к Кубку Америки-2019. Ранее Апплеярд сообщил, что хавбек рассматривает возможность получения российского паспорта.

    «Лоренцо вызвали в сборную, он хочет пробиваться в еe состав. Думаю, это значит, что про получение российского паспорта можно забыть», – сказал Апплеярд.

    Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая впервые с 2013 года. Всего он провел за национальную команду две товарищеские игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2018 16:03
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 24 сентября 2018, 21:45

      Прознали парагвайцы про российский паспорт, вот и пригласили. Потом не будут вызывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 20:07

      Пусть решает сам. Удачи Лоренцо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 сентября 2018, 16:47

      Удачной охоты, Лоренцо!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 16:35

      Хозяин барин.
      Насильно мил не будешь.
      Удачи Лоренцо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 24 сентября 2018, 16:25


      патриот

      пусть за своих играет

      если получится

      .

      2
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