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    Селюк: «Специально для Геркуса и Жопенхауэра: хваленый чемпион мира и вице-чемпион за два матча пропустили восемь мячей»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил слабую игру в обороне пары центральных защитников «Локомотива» Бенедикта Хеведеса и Ведрана Чорлуки в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5) и встрече группового раунда Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).

    «Специально для Геркуса и Жопенхауэра [так Селюк исковеркал фамилию спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса]. Сочетание из хваленого чемпиона мира и вице-чемпиона мира за два матча пропустили восемь мячей», – написал Селюк в твиттере.

    После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.

    Источник: Twitter

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    24.09.2018 13:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 20:56

      Публиковать этого клиента, Червиченко и им подобных -- это интересно для практикующих психиатров и может быть спортивных психологов, но не для нормальных рядовых болельщиков.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 19:11

      Селюк опять лезет со своим уставом.

      4
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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 24 сентября 2018, 16:40

      Селюк от слова село?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin > tamerlan71 24 сентября 2018, 17:44

      Селюк - в переводе с украинского "селянин"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 сентября 2018, 16:22

      Кто смешнее всего исковеркает фамилию Селюка, получит лойс!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Chesn0k 24 сентября 2018, 18:40

      (Е)блюк

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Chesn0k 24 сентября 2018, 20:54

      ))) Я уже давно его и ему подобных называю Пацюк ( крыса по - украински )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 сентября 2018, 15:31

      Как там Траоре играет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 сентября 2018, 15:04

      Ну, если быть объективным до конца, то можно отметить, что назвав спортивного директора Локомотива Жопенхауэром, этот футбольный агент может именоваться, не иначе, как Гавнюк. Это будет справедливо.

      9
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > Т34 24 сентября 2018, 17:05

      Судя по его Вью,он говнюк по жизни и есть

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Т34 24 сентября 2018, 17:06

      Правильнее с точки зрения лексики,будет Говнюк))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 сентября 2018, 13:56

      Ну и мразь же...я хоть и недолбливаю локомотив, но Селюк и Червяк заслужили пулю в лоб.

      4
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 24 сентября 2018, 13:48

      Таким как Селюк место на Первом Канале рядом с Малаховым, Бузовой и Глушаковым

      8
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 24 сентября 2018, 13:48

      Что же у него такая обида на Геркуса и Локо, такое впечатление,что они ему в покупки очередного Траоре отказали

      4
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      Рейтинг: +392

      A-Den 24 сентября 2018, 13:44

      Коверкать фамилии тупорылое занятие, но в чем-то он прав

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