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  • Селюк: «Специально для Геркуса и Жопенхауэра: хваленый чемпион мира и вице-чемпион за два матча пропустили восемь мячей»

Селюк: «Специально для Геркуса и Жопенхауэра: хваленый чемпион мира и вице-чемпион за два матча пропустили восемь мячей»

24 сентября 2018, 13:19
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил слабую игру в обороне пары центральных защитников «Локомотива» Бенедикта Хеведеса и Ведрана Чорлуки в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5) и встрече группового раунда Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).

«Специально для Геркуса и Жопенхауэра [так Селюк исковеркал фамилию спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса]. Сочетание из хваленого чемпиона мира и вице-чемпиона мира за два матча пропустили восемь мячей», – написал Селюк в твиттере.

После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Галатасарай Хеведес Бенедикт Чорлука Ведран Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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Spartak Piter
1537784492
Ну вот истинное лицо Локо
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Полная Канистра
1537784871
за жопенхаузра ответишь . Немец тебе это не простит
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УхоГорлоНос
1537786118
Что же у него такая обида на Геркуса и Локо, такое впечатление,что они ему в покупки очередного Траоре отказали
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altezzik
1537786133
Таким как Селюк место на Первом Канале рядом с Малаховым, Бузовой и Глушаковым
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Тraumtanzеr
1537786619
Ну и мразь же...я хоть и недолбливаю локомотив, но Селюк и Червяк заслужили пулю в лоб.
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Т34
1537790665
Ну, если быть объективным до конца, то можно отметить, что назвав спортивного директора Локомотива Жопенхауэром, этот футбольный агент может именоваться, не иначе, как Гавнюк. Это будет справедливо.
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Asbjorn
1537792281
Как там Траоре играет?
Ответить
Chesn0k
1537795361
Кто смешнее всего исковеркает фамилию Селюка, получит лойс!
Ответить
zigbert
1537805496
Селюк опять лезет со своим уставом.
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Рубик Докоян
1537811809
Публиковать этого клиента, Червиченко и им подобных -- это интересно для практикующих психиатров и может быть спортивных психологов, но не для нормальных рядовых болельщиков.
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