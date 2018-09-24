Селюк: «Специально для Геркуса и Жопенхауэра: хваленый чемпион мира и вице-чемпион за два матча пропустили восемь мячей»

Публиковать этого клиента, Червиченко и им подобных -- это интересно для практикующих психиатров и может быть спортивных психологов, но не для нормальных рядовых болельщиков.
Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил слабую игру в обороне пары центральных защитников «Локомотива» Бенедикта Хеведеса и Ведрана Чорлуки в матче восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (3:5) и встрече группового раунда Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3).
«Специально для Геркуса и Жопенхауэра [так Селюк исковеркал фамилию спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса]. Сочетание из хваленого чемпиона мира и вице-чемпиона мира за два матча пропустили восемь мячей», – написал Селюк в твиттере.
После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 баллов.