Фирмино может воссоединиться с Коутиньо в «Барселоне»

ну вообще тут есть доля правды ! этот сезон для ливера и для будущего юрки клопова определяющий. ливер давно без трофеев ! им нужны трофеи ! если опять без трофеев то посмотрим как себя поведут салаха фирмино и мане ! я думаю любой клуб желает видеть кого то из этой тройки у себя в клубе.
«Барселона» продолжает поиски нападающего на замену Луису Суаресу.
Один из вариантов, рассматриваемых каталонским клубом, – атакующий полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Как уже сообщалось ранее, еще один кандидат на усиление передней линии «Барселоны» – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
В «Барселоне» выступает бывший партнер Фирмино по «Ливерпулю» Филиппе Коутиньо, перебравшийся в столицу Каталонии в январе 2018 года.