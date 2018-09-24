Фирмино может воссоединиться с Коутиньо в «Барселоне»

«Барселона» продолжает поиски нападающего на замену Луису Суаресу.

Один из вариантов, рассматриваемых каталонским клубом, – атакующий полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Как уже сообщалось ранее, еще один кандидат на усиление передней линии «Барселоны» – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

В «Барселоне» выступает бывший партнер Фирмино по «Ливерпулю» Филиппе Коутиньо, перебравшийся в столицу Каталонии в январе 2018 года.