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    Фирмино может воссоединиться с Коутиньо в «Барселоне»

    «Барселона» продолжает поиски нападающего на замену Луису Суаресу.

    Один из вариантов, рассматриваемых каталонским клубом, – атакующий полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Как уже сообщалось ранее, еще один кандидат на усиление передней линии «Барселоны» – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    В «Барселоне» выступает бывший партнер Фирмино по «Ливерпулю» Филиппе Коутиньо, перебравшийся в столицу Каталонии в январе 2018 года.

    Источник: Don Balon

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    24.09.2018 12:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 17:34

      ну вообще тут есть доля правды ! этот сезон для ливера и для будущего юрки клопова определяющий. ливер давно без трофеев ! им нужны трофеи ! если опять без трофеев то посмотрим как себя поведут салаха фирмино и мане ! я думаю любой клуб желает видеть кого то из этой тройки у себя в клубе.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 сентября 2018, 14:39

      Бомбардир умеет людей разводит

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > de bruyne 24 сентября 2018, 17:04

      don balom бомбардир их статьям верят только убогие)))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 12:51

      дон балон !

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      Рейтинг: +12344

      DeStar 24 сентября 2018, 12:40

      да давай в барсу фирмино, а в реал Мане и салаха, в атлетико ван дейка, да и хендерсона можно.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 24 сентября 2018, 12:52

      )))))) да дон балон мочит не хуже ИСТОЧНИКА БОМБАРДИР.РУ. у них скоро филлип киркоров станет тренером псж !

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