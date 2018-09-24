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    «Валенсия» впервые за 19 лет не выиграла ни в одном из пяти стартовых матчей Примеры

    Вчера состоялся матч пятого тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 0:0.

    Гости продлили свою безвыигрышную серию на старте турнира до пяти матчей. Сейчас она состоит из четырех ничьих и одного поражения. Последний раз подобное случалось с «Валенсией» в начале сезона-1999/2000 (одна ничья, четыре поражения).

    В текущем сезоне после пяти туров команда Марселино занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 15-е место.

    Источник: Opta

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    24.09.2018 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 сентября 2018, 10:45

      Черышев нашел свою команду

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