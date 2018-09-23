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    Набабкин: «ЦСКА должен был выигрывать у «Спартака»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    «Такой результат не может принести удовлетворения. Мы должны были выигрывать. Они создали только один стандарт, с которого и забили.

    Не удалось забить второй мяч, хотя мы контролировали игру. Нам не хватило удачи. Не хватило скорости в последней стадии атак. Нужно было сыграть резче в некоторых эпизодах.

    К сожалению, две ничьи на неделе. Будем тренироваться и прибавлять дальше», – сказал Набабкин.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2018 21:12
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 11:18

      Должен был, да не обязан. Убежали пожавши хвост и радуйтесь.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 сентября 2018, 01:10

      ну а что же вы...пора уже и выигрывать у топ -команд...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      pul 23 сентября 2018, 23:21

      согласен полностью...

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 сентября 2018, 22:59

      С чего вдруг?

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 сентября 2018, 22:54

      должен был... у этой команды стандартов

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 23 сентября 2018, 22:51

      Ещё один неадекват! Карасю спасибо скажи,- сгорели б без него в два- три мяча

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 сентября 2018, 22:25

      Ага, конечно)))). Счёт закономерен, и совершенно неясно кто ещё отскочил

      4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 сентября 2018, 22:06

      Ну да, ну да, так же как и Вест Хэм должен был выигрывать у Челси.

      1
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      Рейтинг: +156

      Санчес65 23 сентября 2018, 22:06

      Больше шансов победить причем с крупным счетом были у Спартака, но 12-й игрок цска Карасев почему то не замечал нарушения на Адриано причем дважды и Фернандо.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 22:05

      Лукавит Кирилл ,были и у Спартака моменты.

      4
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