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Набабкин: «ЦСКА должен был выигрывать у «Спартака»

23 сентября 2018, 21:12
57

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Такой результат не может принести удовлетворения. Мы должны были выигрывать. Они создали только один стандарт, с которого и забили.

Не удалось забить второй мяч, хотя мы контролировали игру. Нам не хватило удачи. Не хватило скорости в последней стадии атак. Нужно было сыграть резче в некоторых эпизодах.

К сожалению, две ничьи на неделе. Будем тренироваться и прибавлять дальше», – сказал Набабкин.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Набабкин Кирилл
Комментарии (57)
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1537727735
По игре - ЦСКА потерял два очка, а Спартак одно приобрёл. Карасёв отсудил хорошо, без явных грубых ошибок, а мелкие были, но они не влияли на ход игры. Я думал будет ХУЖЕ, но Карасёв не стал скандалить. Было много борьбы у Спартака, а игроки ЦСКА не смогли забить первыми и победный. ЦСКА не надо было нарушать правил у своей штрафной. Это я говорил ещё до игры. Ведь всем известно, и Гончаренко тоже, что Спартак забивает со стандартов, а с игры не может забить. Так зачем давать Спартаку повод и возможность забивать со стандарта? ЦСКА поставили в стенку маленького ******** и именно он не смог головой отбить мяч, посланный Фернандо со стандарта. Мяч пролетел над головой ******** и залетел в девятку, а низкорослый *******, даже в прыжке, не смог его отбить. В стенку надо ставить высокорослых игроков, зная что Фернандо может забить со стандарта. Поставь ЦСКА вместо ******** высокорослого игрока и гола не было бы. Спартак сыграл как обычно и ничем ЦСКА не удивил. Командно Спартак очень сильно СДАЛ и перешел на силовую борьбу вместо того, чтобы вести атакующую! А игроки ЦСКА не смогли дожать Спартак за счёт неточных ударов во воротам и плохого розыгрыша у штрафной и в штрафной Спартака. ЦСКА в процессе становления и игра показала, что у ЦСКА есть над чем работать. По статистике ЦСКА выглядел предпочтительнее кризисного Спартака и по игре смотрелся лучше. Всего ударов - 7:10; Удары в створ – у ЦСКА 2, а у Спартака 1, со стандарта за два тайма игры. Угловые – 6:1, Владение мячом – 55% : 45%. Голы 1:1. По карточкам у ЦСКА 3, а у Спартака 1, хотя, нескольких игроков Спартака, Карасёв простил и не показал им горчичник.
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Рубик Докоян
1537728074
Вот это должны, обязаны были выиграть, напоминает мне старый анекдот : " Официант, почему в моём компоте нет мяса ? --- Не положено ! -- Так положите... Если не забили, не выиграли и по какой причине, то смотрите игру и на разборе анализируйте и делайте выводы, а не заявления...
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Т34
1537728723
Тоже самое можно было бы сказать, что Спартак должен был выигрывать эту игру. И что? Результат налицо - ничья, и нечего после драки кулаками махать.
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zigbert
1537729514
Лукавит Кирилл ,были и у Спартака моменты.
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Санчес65
1537729562
Больше шансов победить причем с крупным счетом были у Спартака, но 12-й игрок цска Карасев почему то не замечал нарушения на Адриано причем дважды и Фернандо.
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filosof sparty
1537730715
Ага, конечно)))). Счёт закономерен, и совершенно неясно кто ещё отскочил
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Театрал
1537732292
Ещё один неадекват! Карасю спасибо скажи,- сгорели б без него в два- три мяча
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84aivengo
1537732446
должен был... у этой команды стандартов
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Опорник84
1537732798
С чего вдруг?
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pul
1537734069
согласен полностью...
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