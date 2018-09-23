Набабкин: «ЦСКА должен был выигрывать у «Спартака»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Такой результат не может принести удовлетворения. Мы должны были выигрывать. Они создали только один стандарт, с которого и забили.

Не удалось забить второй мяч, хотя мы контролировали игру. Нам не хватило удачи. Не хватило скорости в последней стадии атак. Нужно было сыграть резче в некоторых эпизодах.

К сожалению, две ничьи на неделе. Будем тренироваться и прибавлять дальше», – сказал Набабкин.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей