Фарфан пропускает игру с «Зенитом» из-за травмы, полученной в матче с «Галатасараем»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не вошел в заявку команды на встречу восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

Как заявили в пресс-службе московского клуба, перуанец получил небольшое повреждение в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3) и не полетел с железнодорожниками в Санкт-Петербург.

Встреча «Зенит» – «Локомотив» проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В нынешнем сезоне Фарфан провел девять игр во всех турнирах и сделал две результативные передачи.