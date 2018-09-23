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    Фарфан пропускает игру с «Зенитом» из-за травмы, полученной в матче с «Галатасараем»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не вошел в заявку команды на встречу восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

    Как заявили в пресс-службе московского клуба, перуанец получил небольшое повреждение в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3) и не полетел с железнодорожниками в Санкт-Петербург.

    Встреча «Зенит» – «Локомотив» проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

    В нынешнем сезоне Фарфан провел девять игр во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2018 16:40
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