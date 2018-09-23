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    «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются форвардом «Аякса» Нересом

    Клубы АПЛ поспорят за нападающего «Аякса» Давида Нереса.

    21-летним футболистом интересуются «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Контракт бразильца с амстердамским клубом рассчитан до июня 2022 года. «Аякс» оценивает его в 45 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Нерес принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Express.co.uk

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    23.09.2018 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 сентября 2018, 14:20

      45 лямов за нападающего который забил 1 гол в 9 играх? Берите меня за 1 лям в 10 играх один гол уж точно забью!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 сентября 2018, 13:57

      Жду когда МЮ заинтересуется новым тренером.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 сентября 2018, 13:11

      рано ему еще валить

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