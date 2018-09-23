«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются форвардом «Аякса» Нересом

45 лямов за нападающего который забил 1 гол в 9 играх? Берите меня за 1 лям в 10 играх один гол уж точно забью!!!
Клубы АПЛ поспорят за нападающего «Аякса» Давида Нереса.
21-летним футболистом интересуются «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Контракт бразильца с амстердамским клубом рассчитан до июня 2022 года. «Аякс» оценивает его в 45 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Нерес принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.