«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются форвардом «Аякса» Нересом

Клубы АПЛ поспорят за нападающего «Аякса» Давида Нереса.

21-летним футболистом интересуются «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт бразильца с амстердамским клубом рассчитан до июня 2022 года. «Аякс» оценивает его в 45 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Нерес принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.