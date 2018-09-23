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    Рахимов: «Ахмату» нужно выстраивать игру, нужно время»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился наблюдениями после матча 8-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:1).

    «Думаю, многие команды будут пробовать играть с нами так – в контратаку. Раньше все приезжали играть с нами вторым номером, но мы постепенно в свое время научились преодолевать такую насыщенную оборону. Вели 1-0, соперник стал разыгрывать штрафной, мое возмущение было в том, что они стали вводить мяч в игру не с того места. Этим перемещением они создали себе преимущество, разыграли с другой позиции и перевели игру на фланг. Мы должны были быть хитрее, сыграли не совсем правильно.

    У нас нет хорошего выхода из обороны в атаку, нужно усиливать атакующую линию. У нас должны быть игроки, умеющие выходить из обороны. Все время вспоминаем, как раньше строилась команда, были игроки, умеющие выходить в атаку – Маурисио, Адилсон, Айссати, Рыбус. У нас за матч было 20-25 контратак. Сегодня этого нет и это головная боль. Нужно выстраивать игру, нужно время. Но амбиции все равно присутствуют, нужно играть и стараться выжимать максимум. У ребят есть самоотдача, но есть нюансы, в физической форме, где нужна более взрывная работа, встречать соперника. В первом тайме были эпизоды, когда нас обыгрывали на месте. Проблемы есть. Обидно, что Мохаммади не забил свой момент и мы не выиграли. Но это футбол, жизнь продолжается. Сказал ребятам, что надо думать о следующих матчах и готовиться.

    У нас сложный выезд в Хабаровск на кубковый матч, выездной поединок с «Локомотивом». Команде предстоит провести в полете почти сутки, плюс смена часовых поясов. Придется группу игроков не везти в Хабаровск», – заявил Рахимов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    23.09.2018 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 23 сентября 2018, 11:29

      Все это ладно Ахмат будет играть........думаю даже в ЕК, но честно говоря за коментатора было стыдно неужели ему никто не скажет что он чеченец.

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