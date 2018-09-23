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    Аллегри: «Ювентус» не зависит от Роналду»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилино Аллегри поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

    «Роналду добавляет значимости «Ювентусу», его выступления показывают это.

    Но команда не зависит от него. От Роналду очень высокие ожидания, и он очень требователен к самому себе, но ему нечего доказывать.

    Что произошло в среду, осталось позади», – сказал Аллегри.

    Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря

    Источник: Football Italia

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    23.09.2018 00:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1364

      МВС 23 сентября 2018, 09:19

      Изначально,команда и не должна зависеть от одного игрока.каким бы этот игрок не был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 23 сентября 2018, 06:53

      Не зависит , но многого от него ждет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 23 сентября 2018, 05:11

      плачуна взяли

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2018, 00:58

      Не для значимости же его купили. Может заиграет?

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