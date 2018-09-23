Аллегри: «Ювентус» не зависит от Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилино Аллегри поделился мнением об игре форварда Криштиану Роналду.

«Роналду добавляет значимости «Ювентусу», его выступления показывают это.

Но команда не зависит от него. От Роналду очень высокие ожидания, и он очень требователен к самому себе, но ему нечего доказывать.

Что произошло в среду, осталось позади», – сказал Аллегри.

Роналду удалился за подзатыльник и заплакал. Эмоции – буря