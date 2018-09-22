Гол Уремовича принес «Рубину» ничью в игре против «Арсенала»

Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» (2:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
1:0 – Мохаммед, 13
Арсенал – Рубин. 1:0. Абдул Кадири, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
2:0 – Бакаев, 76
Арсенал – Рубин. 2:0. Зелимхан Бакаев, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
2:1 – Иг. Коновалов, 77
Арсенал – Рубин. 2:1. Игорь Коновалов, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
2:2 – Уремович, 90+2
Арсенал – Рубин. 2:2. Филип Уремович, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.
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