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    Гол Уремовича принес «Рубину» ничью в игре против «Арсенала»

    Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» (2:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    1:0 – Мохаммед, 13

    Арсенал – Рубин. 1:0. Абдул Кадири, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    2:0 – Бакаев, 76

    Арсенал – Рубин. 2:0. Зелимхан Бакаев, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    2:1 – Иг. Коновалов, 77

    Арсенал – Рубин. 2:1. Игорь Коновалов, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    2:2 – Уремович, 90+2

    Арсенал – Рубин. 2:2. Филип Уремович, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: Twitter

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    22.09.2018 19:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1905

      латунный 22 сентября 2018, 22:46

      это карма им за грабёж ростова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2528

      Челнинец 22 сентября 2018, 20:45

      Рубин ничейная команда!

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