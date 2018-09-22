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  • Гол Уремовича принес «Рубину» ничью в игре против «Арсенала»

Гол Уремовича принес «Рубину» ничью в игре против «Арсенала»

22 сентября 2018, 19:18
2

Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином» (2:2). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

1:0 – Мохаммед, 13

Арсенал – Рубин. 1:0. Абдул Кадири, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

2:0 – Бакаев, 76

Арсенал – Рубин. 2:0. Зелимхан Бакаев, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

2:1 – Иг. Коновалов, 77

Арсенал – Рубин. 2:1. Игорь Коновалов, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

2:2 – Уремович, 90+2

Арсенал – Рубин. 2:2. Филип Уремович, Российская Премьер-Лига, 8 тур 22.09.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин Кадири Мохаммед Уремович Филип
Комментарии (2)
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Челнинец
1537638307
Рубин ничейная команда!
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латунный
1537645585
это карма им за грабёж ростова
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