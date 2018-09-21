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    Ромащенко: «Я готов встать перед Игнашевичем на колени»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал об отношении к бывшему защитнику команды Сергею Игнашевичу. Специалист считает экс-игрока «невероятным профессионалом».

    «Сергей Игнашевич сделал невероятные вещи. После игры с Хорватией я ему сказал, что готов встать перед ним на колени и снять шляпу. Невероятный профессионализм, в 39 лет так подготовиться!

    Ни в чем никому не уступал, и даже превосходил многих молодых футболистов. Иногда мы готовы были дать ему паузу, но он бычился и говорил: «Я не хочу, буду со всеми!» – сказал Ромащенко во время круглого стола, организованного бизнес-школой RMA.

    Игнашевич выступал за сборную с 2002 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2018 23:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 сентября 2018, 00:13

      зря не уговорили до зимы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 23:56

      Что-то в этом есть............

      2
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