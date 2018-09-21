Ромащенко: «Я готов встать перед Игнашевичем на колени»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал об отношении к бывшему защитнику команды Сергею Игнашевичу. Специалист считает экс-игрока «невероятным профессионалом».

«Сергей Игнашевич сделал невероятные вещи. После игры с Хорватией я ему сказал, что готов встать перед ним на колени и снять шляпу. Невероятный профессионализм, в 39 лет так подготовиться!

Ни в чем никому не уступал, и даже превосходил многих молодых футболистов. Иногда мы готовы были дать ему паузу, но он бычился и говорил: «Я не хочу, буду со всеми!» – сказал Ромащенко во время круглого стола, организованного бизнес-школой RMA.

Игнашевич выступал за сборную с 2002 года.