Михаил Кержаков половил рыбу в Неве в рамках проекта «Давай-давай!»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков присоединился к благотворительной акции «Давай-давай!».

Петербуржцы собрали 1 миллион 193 тысячи 500 рублей для помощи Константину Малову. Вратарь сдержал свое обещание и выступил в роли рыбака.

По приглашению «Питерского клуба рыбаков» футболист посетил Васильевский остров, где в течение часа под руководством опытных рыболовов осваивал мастерство оснастки и правильно заброса снастей. В итоге после нескольких неудачных попыток Кержакову удалось выловить небольшую ряпушку, которую он сразу отпустил обратно в Неву.

«Наверное, чтобы быть рыбаком, нужно им родиться. Я точно не такой, поэтому сегодня было непросто. Но принять участие в «Давай-давай!» оказалось очень приятно и важно.

Спасибо всем, кто помог в сборе средств, вы все сделали действительно важное дело. Я встречался с Костей на базе, и увидел, какой это интересный и необычный парень. Надеюсь, у него все будет хорошо!» – сказал Кержаков.

Следующим участником проекта станет полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, которому голкипер передал эстафету.

«Давай-давай!» – это совместный благотворительный проект «Зенита» и «Русфонда». По его условиям игроки, тренеры и известные болельщики клуба соглашаются сделать что-то неожиданное, если все вместе мы сможем собрать средства на помощь одному из подопечных фонда.

Михаил Кержаков – уже четырнадцатый футболист петербургской команды, принявший участие в акции.