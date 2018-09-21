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    Михаил Кержаков половил рыбу в Неве в рамках проекта «Давай-давай!»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков присоединился к благотворительной акции «Давай-давай!».

    Петербуржцы собрали 1 миллион 193 тысячи 500 рублей для помощи Константину Малову. Вратарь сдержал свое обещание и выступил в роли рыбака.

    По приглашению «Питерского клуба рыбаков» футболист посетил Васильевский остров, где в течение часа под руководством опытных рыболовов осваивал мастерство оснастки и правильно заброса снастей. В итоге после нескольких неудачных попыток Кержакову удалось выловить небольшую ряпушку, которую он сразу отпустил обратно в Неву.

    «Наверное, чтобы быть рыбаком, нужно им родиться. Я точно не такой, поэтому сегодня было непросто. Но принять участие в «Давай-давай!» оказалось очень приятно и важно.

    Спасибо всем, кто помог в сборе средств, вы все сделали действительно важное дело. Я встречался с Костей на базе, и увидел, какой это интересный и необычный парень. Надеюсь, у него все будет хорошо!» – сказал Кержаков.

    Следующим участником проекта станет полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, которому голкипер передал эстафету.

    «Давай-давай!» – это совместный благотворительный проект «Зенита» и «Русфонда». По его условиям игроки, тренеры и известные болельщики клуба соглашаются сделать что-то неожиданное, если все вместе мы сможем собрать средства на помощь одному из подопечных фонда.

    Михаил Кержаков – уже четырнадцатый футболист петербургской команды, принявший участие в акции.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2018 17:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 сентября 2018, 21:24

      "Подсадили" парня на хобби,теперь не спрыгнет))))
      Сам три года назад увлекся фидерной ловлей и прощай домашние дела))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Gornostay 22 сентября 2018, 02:49

      вообще он много бабла вкидывает в эту тему и не гундит в прессе,керж молодец 100%!

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 21 сентября 2018, 20:24

      Такие кадры пропадают!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 сентября 2018, 19:14

      надо было под Володарским ловить

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ухоженный крокодил 22 сентября 2018, 02:48

      ну можно хапануть,раз на раз...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 19:11

      Надоело на скамейке загорать.

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