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  • Михаил Кержаков половил рыбу в Неве в рамках проекта «Давай-давай!»

Михаил Кержаков половил рыбу в Неве в рамках проекта «Давай-давай!»

21 сентября 2018, 17:34
7

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков присоединился к благотворительной акции «Давай-давай!».

Петербуржцы собрали 1 миллион 193 тысячи 500 рублей для помощи Константину Малову. Вратарь сдержал свое обещание и выступил в роли рыбака.

По приглашению «Питерского клуба рыбаков» футболист посетил Васильевский остров, где в течение часа под руководством опытных рыболовов осваивал мастерство оснастки и правильно заброса снастей. В итоге после нескольких неудачных попыток Кержакову удалось выловить небольшую ряпушку, которую он сразу отпустил обратно в Неву.

«Наверное, чтобы быть рыбаком, нужно им родиться. Я точно не такой, поэтому сегодня было непросто. Но принять участие в «Давай-давай!» оказалось очень приятно и важно.

Спасибо всем, кто помог в сборе средств, вы все сделали действительно важное дело. Я встречался с Костей на базе, и увидел, какой это интересный и необычный парень. Надеюсь, у него все будет хорошо!» – сказал Кержаков.

Следующим участником проекта станет полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, которому голкипер передал эстафету.

«Давай-давай!» – это совместный благотворительный проект «Зенита» и «Русфонда». По его условиям игроки, тренеры и известные болельщики клуба соглашаются сделать что-то неожиданное, если все вместе мы сможем собрать средства на помощь одному из подопечных фонда.

Михаил Кержаков – уже четырнадцатый футболист петербургской команды, принявший участие в акции.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (7)
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prezent2017
1537546290
Надоело на скамейке загорать.
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3a zenit
1537546480
надо было под Володарским ловить
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Vitaly1960
1537550651
Такие кадры пропадают!
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Gornostay
1537554266
"Подсадили" парня на хобби,теперь не спрыгнет)))) Сам три года назад увлекся фидерной ловлей и прощай домашние дела))
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