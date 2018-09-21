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  • Вратарь «Рубина» Коновалов: «Спартак» не пытался меня удержать»

Вратарь «Рубина» Коновалов: «Спартак» не пытался меня удержать»

21 сентября 2018, 10:16
4

Голкипер «Рубина» Иван Коновалов рассказал о причинах своего ухода из «Спартака». В текущем сезоне он провел три игры в составе казанского клуба, пропустив в них два гола.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.

— Я был вторым вратарем. Полсезона прошло, а я ни одной игры не провел. У меня заканчивался контракт, и агент предложил попробовать себя в другом клубе. В итоге уехал в Пермь.

— Вас пытались удержать?

— Нет, такого разговора не было.

— Всего три игры – и вот вы уже лучший футболист месяца в «Рубине», по мнению болельщиков.

— Приятно, конечно. Надо продолжать играть на том же уровне в каждом матче.

— Голову не вскружило?

— Нет, главное – общий результат команды. Тут все зависит от человека. От того, как он воспринимает свои ошибки и успехи. Если их воспринимать одинаково, нос задирать не станешь. У меня звездной болезни нет и не было, да и в моем окружении ничего подобного не замечал.

— Ощутили себя первым номером «Рубина»?

— Сложно сказать. Если ты в стартовом составе, то в этой конкретной игре ты первый номер. Вот сыграешь игр 100 в составе, тогда основной игрок. В моем случае это пока не так.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Коновалов Иван
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1537515175
Удачи и успеха парню ! Очень прилично смотрится играя в " Рубине".
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VVS1985
1537518767
у Спартака Максименко и Селихов - два молодых нормальных воротчика)
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zigbert
1537530834
Редко так бывает что вратарь с первого своего выхода на поле показывал надежную игру. Молодец.
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prezent2017
1537535113
Хороший вратарь получился.
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