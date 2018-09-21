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    Вратарь «Рубина» Коновалов: «Спартак» не пытался меня удержать»

    Голкипер «Рубина» Иван Коновалов рассказал о причинах своего ухода из «Спартака». В текущем сезоне он провел три игры в составе казанского клуба, пропустив в них два гола.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Рубин» состоится в субботу, 22 сентября, в 16:30 по московскому времени.

    — Я был вторым вратарем. Полсезона прошло, а я ни одной игры не провел. У меня заканчивался контракт, и агент предложил попробовать себя в другом клубе. В итоге уехал в Пермь.

    — Вас пытались удержать?

    — Нет, такого разговора не было.

    — Всего три игры – и вот вы уже лучший футболист месяца в «Рубине», по мнению болельщиков.

    — Приятно, конечно. Надо продолжать играть на том же уровне в каждом матче.

    — Голову не вскружило?

    — Нет, главное – общий результат команды. Тут все зависит от человека. От того, как он воспринимает свои ошибки и успехи. Если их воспринимать одинаково, нос задирать не станешь. У меня звездной болезни нет и не было, да и в моем окружении ничего подобного не замечал.

    — Ощутили себя первым номером «Рубина»?

    — Сложно сказать. Если ты в стартовом составе, то в этой конкретной игре ты первый номер. Вот сыграешь игр 100 в составе, тогда основной игрок. В моем случае это пока не так.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2018 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 16:05

      Хороший вратарь получился.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:53

      Редко так бывает что вратарь с первого своего выхода на поле показывал надежную игру. Молодец.

      1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 21 сентября 2018, 11:32

      у Спартака Максименко и Селихов - два молодых нормальных воротчика)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 10:32

      Удачи и успеха парню ! Очень прилично смотрится играя в " Рубине".

      3
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