Фердинанд – об удалении Роналду: «Нужно подавать апелляцию»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд встал на сторону форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который был удален в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».
Эту встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.
«Конечно нужно подавать апелляцию», – написал Фердинанд в твиттере.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.
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Источник: Twitter