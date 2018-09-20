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    Фердинанд – об удалении Роналду: «Нужно подавать апелляцию»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд встал на сторону форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который был удален в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

    Эту встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

    «Конечно нужно подавать апелляцию», – написал Фердинанд в твиттере.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.

    Источник: Twitter

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    20.09.2018 09:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 20 сентября 2018, 12:52

      Как бы я негативно не относился к Кришу, здесь он явно не заслужил удаления. VAR в помощь!

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 11:48

      На повторе ничего не видно - даже фола!

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      Рейтинг: -130

      калач 20 сентября 2018, 11:17

      давай подавайте апеляцию, чтоб ляща начали давать друг другу на поле - это же станет нормой

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 сентября 2018, 10:05

      1) От Брыха такого не ожидал, пусть даже с подачи помощника.
      2) ЛЧ имеет столько денег и до ВАР не дорос ? Чеферин, очнись.
      3) Аппеляция и Брыха на 3 месяца на воду с хлебом.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > ItalianFootball 20 сентября 2018, 10:39

      2) тоже об этом думал, но ведь надо ставить технологию на разных стадионах в разных странах, в том числе и на старых стадионах и тех клубов, которые попадают в ЛЧ не регулярно. Так что видимо не всё так просто

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > VGreen 21 сентября 2018, 09:59

      Внести пункт в аттестацию стадионов для ЛЧ, финансово субсидировать. 2 миллиона в год ? - Столько с 1 матч ЛЧ собирать можно, ну с 2-3 если играют на 20 тысячнике.

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      Рейтинг: +1052

      mig28 20 сентября 2018, 10:03

      Однозначно! Я не болельщик КР7, но это просто подстава!! Некрасиво повел себя симулянт, а судью отстранять надо...это не ФНЛ, в ЛЧ такие эпизоды могут кардинально поменять ход игры

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 20 сентября 2018, 09:58

      Возможно прокатит , но что то не припоминается в ЛЧ был подобный прецендент

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