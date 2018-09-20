Фердинанд – об удалении Роналду: «Нужно подавать апелляцию»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд встал на сторону форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который был удален в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

Эту встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

«Конечно нужно подавать апелляцию», – написал Фердинанд в твиттере.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» – «Ювентус» завершился со счетом 0:2.