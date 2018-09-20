Гончаренко: «В перерыве у нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2).

«Кого-то при счете 0:2 надо зажимать, кого-то раскрепощать. У нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке, но мы рады, что это подействовало. Путем перемен в тактике и замен мы смогли изменить игру.

В нашем случае лучше всего отталкиваться не от результата, а от качества игры. У нас молодая команда, и в первую очередь мы должны думать о том, как мы играем. Результат важен, но это побочный продукт хорошо проделанной работы. Мы сейчас хорошо работаем, поэтому результат где-то ничейный, где-то победный. Я отмечаю, что мы идем вперед», – сказал Гончаренко.

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