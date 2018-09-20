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    Гончаренко: «В перерыве у нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2).

    «Кого-то при счете 0:2 надо зажимать, кого-то раскрепощать. У нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке, но мы рады, что это подействовало. Путем перемен в тактике и замен мы смогли изменить игру.

    В нашем случае лучше всего отталкиваться не от результата, а от качества игры. У нас молодая команда, и в первую очередь мы должны думать о том, как мы играем. Результат важен, но это побочный продукт хорошо проделанной работы. Мы сейчас хорошо работаем, поэтому результат где-то ничейный, где-то победный. Я отмечаю, что мы идем вперед», – сказал Гончаренко.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 01:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 сентября 2018, 08:27

      Главная задача это любой ценой подписать полноценный контракт с Николой Влашичем, парень сумасшедшего таланта...

      1
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      Рейтинг: +2229

      river31 20 сентября 2018, 07:03

      Знатно повлиял этот разговор на игру во втором тайме.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 20 сентября 2018, 03:40

      Молодцы в любом случае после 2:0 в первом тайме выключил телек и лег спать думал ничего хорошего как и с локо не случиться ан нет не сдались проявили характер и вырвали ничью кто бы что не говорил это реально круто было просто красавцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 20 сентября 2018, 02:58

      Главное, чтобы продавать не стали его ребят.

      0
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

      -7
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 20 сентября 2018, 01:50

      Виктор Михайлович очень радует! Верю, что сможет, как и Газзаев, создать крепкую и яркую команду на следующие десятилетия! Главное терпения и желания, а трудолюбивость у него и так есть! Верю в лучшее! Спасибо тренеру и команде!!! ЦВБП!!!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > lex_ex 20 сентября 2018, 08:06

      Всем нашим командам нужно все таки ориентироваться
      на наших тренеров (белорусы-это тоже наши), есть взаимо-
      понимание с игроками и знание их характера и возможностей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 20 сентября 2018, 01:48

      ЦВБП!!!!

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