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  • Гончаренко: «В перерыве у нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке»

Гончаренко: «В перерыве у нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке»

20 сентября 2018, 01:06
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2).

«Кого-то при счете 0:2 надо зажимать, кого-то раскрепощать. У нас был достаточно эмоциональный разговор в раздевалке, но мы рады, что это подействовало. Путем перемен в тактике и замен мы смогли изменить игру.

В нашем случае лучше всего отталкиваться не от результата, а от качества игры. У нас молодая команда, и в первую очередь мы должны думать о том, как мы играем. Результат важен, но это побочный продукт хорошо проделанной работы. Мы сейчас хорошо работаем, поэтому результат где-то ничейный, где-то победный. Я отмечаю, что мы идем вперед», – сказал Гончаренко.

У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Виктория Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Ronaldinho BrazilBarsa
1537397292
ЦВБП!!!!
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lex_ex
1537397405
Виктор Михайлович очень радует! Верю, что сможет, как и Газзаев, создать крепкую и яркую команду на следующие десятилетия! Главное терпения и желания, а трудолюбивость у него и так есть! Верю в лучшее! Спасибо тренеру и команде!!! ЦВБП!!!
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viktordavirov
1537401214
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk
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Mario84
1537401487
Главное, чтобы продавать не стали его ребят.
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Muhametshin
1537404044
Молодцы в любом случае после 2:0 в первом тайме выключил телек и лег спать думал ничего хорошего как и с локо не случиться ан нет не сдались проявили характер и вырвали ничью кто бы что не говорил это реально круто было просто красавцы
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river31
1537416228
Знатно повлиял этот разговор на игру во втором тайме.
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Dgad
1537421276
Главная задача это любой ценой подписать полноценный контракт с Николой Влашичем, парень сумасшедшего таланта...
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