Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пономарев: «Виктория» – не такая серьезная команда, чтобы ее не обыграть»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарeв верит в победу москвичей над «Викторией» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. При этом ветеран заявил, что игру с чешской командой нельзя назвать разминочной перед матчами с «Реалом» и «Ромой».

    «Для ЦСКА это будет серьeзный матч. В последних играх футболисты показали, что они на правильном пути. Гончаренко делает всю ставку на движение игроков вперeд и скоростную игру. Армейцы показали, что это их игра, и тренер направил в правильное русло.

    «Виктория» – не такая серьeзная команда, чтобы еe не обыграть. Надеюсь, что сегодня наши молодые ребята это докажут и мы выиграем. Этот матч будет подготовкой к серьeзным соперникам в Лиге чемпионов, но нельзя назвать этот матч разминочным. Каждого своего противника нужно уважать. Если относишься к нему с пренебрежением, то к игре ты уже не соберeшься. На каждый матч нужно выходить так, как будто завтра тебе умирать», – сказал Пономарeв.

    Встреча «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2018 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:17

      А кони серьезные?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11