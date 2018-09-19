Пономарев: «Виктория» – не такая серьезная команда, чтобы ее не обыграть»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарeв верит в победу москвичей над «Викторией» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. При этом ветеран заявил, что игру с чешской командой нельзя назвать разминочной перед матчами с «Реалом» и «Ромой».

«Для ЦСКА это будет серьeзный матч. В последних играх футболисты показали, что они на правильном пути. Гончаренко делает всю ставку на движение игроков вперeд и скоростную игру. Армейцы показали, что это их игра, и тренер направил в правильное русло.

«Виктория» – не такая серьeзная команда, чтобы еe не обыграть. Надеюсь, что сегодня наши молодые ребята это докажут и мы выиграем. Этот матч будет подготовкой к серьeзным соперникам в Лиге чемпионов, но нельзя назвать этот матч разминочным. Каждого своего противника нужно уважать. Если относишься к нему с пренебрежением, то к игре ты уже не соберeшься. На каждый матч нужно выходить так, как будто завтра тебе умирать», – сказал Пономарeв.

Встреча «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.