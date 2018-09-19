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    Жардим: «Возможно, в матче с «Нимом» Головин выйдет на поле на 15-20 минут»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, когда можно ожидать дебюта полузащитника Александра Головина.

    В начале августа россиянин получил на тренировке команды повреждение голеностопа и возобновил тренировки в общей группе лишь на прошлой неделе.

    «Мы будем наблюдать за ним в четверг. Сегодня он немного тренировался, но если он и выйдет в игре с «Нимом», то максимум на 15-20 минут.

    Головину нужно тренироваться, провести два-три матча, чтобы попасть в ритм и достичь того уровня, которого мы от него ожидаем», – сказал Жардим.

    Встреча «Монако» – «Ним» состоится в пятницу, 21 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: L' Equipe

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    19.09.2018 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 17:52

      Свободу Глушаку!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Alllex68 19 сентября 2018, 19:34

      Причем здесь Глушак, ты не в те ворота въехал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > vladimir-7 21 сентября 2018, 11:32

      хаахаха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 сентября 2018, 17:24

      Какой тут Головин? Тут весь Бомбардир новостями про Глушакова с женой наполнен! ))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 сентября 2018, 16:51

      И это правильно. В водить надо постепенно.

      1
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