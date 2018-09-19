Жардим: «Возможно, в матче с «Нимом» Головин выйдет на поле на 15-20 минут»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, когда можно ожидать дебюта полузащитника Александра Головина.

В начале августа россиянин получил на тренировке команды повреждение голеностопа и возобновил тренировки в общей группе лишь на прошлой неделе.

«Мы будем наблюдать за ним в четверг. Сегодня он немного тренировался, но если он и выйдет в игре с «Нимом», то максимум на 15-20 минут.

Головину нужно тренироваться, провести два-три матча, чтобы попасть в ритм и достичь того уровня, которого мы от него ожидаем», – сказал Жардим.

Встреча «Монако» – «Ним» состоится в пятницу, 21 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.