Фанаты «Валенсии» ночью взрывали петарды у отеля «Ювентуса» накануне матча Лиги чемпионов

Футболисты «Ювентуса» провели неспокойную ночь накануне гостевого матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией».

Как сообщает Las Provincias, после полуночи группа молодых людей в капюшонах в количестве около двадцати человек подошла к отелю «Ювентуса» с целью учинить беспорядки, чтобы побеспокоить игроков туринской команды.

События происходили в непосредственной близости от отеля Westin. Болельщики выкрикивали оскорбления, а также жгли пиротехнику, такую как петарды и зажигательные снаряды. Помимо этого, они вывесили баннер с надписью «Juve Merda» («Ювентус» – дерьмо).

Узнав о происходящем, несколько полицейских патрулей в срочном порядке выехали на место событий и установили наблюдение до семи часов утра во избежание дальнейших столкновений. Камеры видеонаблюдения отеля зафиксировали часть пикета. В настоящее время полиция пытается установить количество бунтовщиков, несмотря на то, что их лица были прикрыты капюшонами.

Матч «Валенсия» – «Ювентус» состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в