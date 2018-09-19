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    Фанаты «Валенсии» ночью взрывали петарды у отеля «Ювентуса» накануне матча Лиги чемпионов

    Футболисты «Ювентуса» провели неспокойную ночь накануне гостевого матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией».

    Как сообщает Las Provincias, после полуночи группа молодых людей в капюшонах в количестве около двадцати человек подошла к отелю «Ювентуса» с целью учинить беспорядки, чтобы побеспокоить игроков туринской команды.

    События происходили в непосредственной близости от отеля Westin. Болельщики выкрикивали оскорбления, а также жгли пиротехнику, такую как петарды и зажигательные снаряды. Помимо этого, они вывесили баннер с надписью «Juve Merda» («Ювентус» – дерьмо).

    Узнав о происходящем, несколько полицейских патрулей в срочном порядке выехали на место событий и установили наблюдение до семи часов утра во избежание дальнейших столкновений. Камеры видеонаблюдения отеля зафиксировали часть пикета. В настоящее время полиция пытается установить количество бунтовщиков, несмотря на то, что их лица были прикрыты капюшонами.

    Матч «Валенсия» – «Ювентус» состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 сентября 2018, 22:34

      Рону удалили,уже не смотрю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 19 сентября 2018, 17:09

      Психологически атакуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 14:20

      За такую подлянку Юве обязан выигрывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 19 сентября 2018, 13:58

      Еще они расстреливали окна отеля из лайвганов (от live guns - живые оружия), вставляли зажигательные снаряды в жопу, наклонялись и запускали говноснаряды по окнам

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 сентября 2018, 13:34

      Арендовали бы ОМОН у РФ или РБ. На полкилометра бы к отелю никто не приблизился. Как дети маленькие, учить надо)))

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 сентября 2018, 13:13

      чет не очень верится чтобы приезжих звезд эти самые несколько полицейских патрулей не охраняли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 13:10

      Черышев жив?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ > Alllex68 19 сентября 2018, 13:28

      Черышев тут при чем? Он за Валенсию играет

      1
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