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  • Фанаты «Валенсии» ночью взрывали петарды у отеля «Ювентуса» накануне матча Лиги чемпионов

Фанаты «Валенсии» ночью взрывали петарды у отеля «Ювентуса» накануне матча Лиги чемпионов

19 сентября 2018, 12:59
8

Футболисты «Ювентуса» провели неспокойную ночь накануне гостевого матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией».

Как сообщает Las Provincias, после полуночи группа молодых людей в капюшонах в количестве около двадцати человек подошла к отелю «Ювентуса» с целью учинить беспорядки, чтобы побеспокоить игроков туринской команды.

События происходили в непосредственной близости от отеля Westin. Болельщики выкрикивали оскорбления, а также жгли пиротехнику, такую как петарды и зажигательные снаряды. Помимо этого, они вывесили баннер с надписью «Juve Merda» («Ювентус» – дерьмо).

Узнав о происходящем, несколько полицейских патрулей в срочном порядке выехали на место событий и установили наблюдение до семи часов утра во избежание дальнейших столкновений. Камеры видеонаблюдения отеля зафиксировали часть пикета. В настоящее время полиция пытается установить количество бунтовщиков, несмотря на то, что их лица были прикрыты капюшонами.

Матч «Валенсия» – «Ювентус» состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Валенсия Ювентус
Комментарии (8)
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Alllex68
1537351839
Черышев жив?
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Михаил Шевченко
1537351999
чет не очень верится чтобы приезжих звезд эти самые несколько полицейских патрулей не охраняли
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zatonn
1537353257
Арендовали бы ОМОН у РФ или РБ. На полкилометра бы к отелю никто не приблизился. Как дети маленькие, учить надо)))
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xColaz
1537354703
Еще они расстреливали окна отеля из лайвганов (от live guns - живые оружия), вставляли зажигательные снаряды в жопу, наклонялись и запускали говноснаряды по окнам
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Фотон
1537356058
За такую подлянку Юве обязан выигрывать.
Ответить
Cнег
1537366199
Психологически атакуют.
Ответить
САНЁК17
1537385640
Рону удалили,уже не смотрю
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