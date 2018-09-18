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    «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не смогут использовать шорты основной формы в первых матчах Лиги чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» проведет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» в «комбинированной» домашней форме.

    Форма швейцарского клуба – желтые майки и черные шорты. Домашний комплект манкунианцев – красная футболка и трусы черного цвета. Поэтому, согласно изменению в правилах о форме УЕФА, «Юнайтед» выйдут на игру в белых шортах и красных футболках.

    «Тоттенхэм» также сыграет с «Интером» в белых шортах, чтобы его домашние трусы темно-синего цвета не сливались с черно-синей формой миланцев.

    Источник: Footyheadlines.com

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    18.09.2018 18:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 сентября 2018, 06:08

      Белые шорты для МЮ "родные", ничего страшного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 18 сентября 2018, 20:50

      Без трусов??????????????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 18 сентября 2018, 18:27

      какое счастье

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 18 сентября 2018, 18:19

      ... Поэтому, согласно изменению в правилах о форме УЕФА, «Юнайтед» выйдут на игру без шорт...)))))

      3
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > кран 18 сентября 2018, 19:03

      ...и без трусов... потому что УЕФА против всего логичного

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