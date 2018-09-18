«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не смогут использовать шорты основной формы в первых матчах Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» проведет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» в «комбинированной» домашней форме.

Форма швейцарского клуба – желтые майки и черные шорты. Домашний комплект манкунианцев – красная футболка и трусы черного цвета. Поэтому, согласно изменению в правилах о форме УЕФА, «Юнайтед» выйдут на игру в белых шортах и красных футболках.

«Тоттенхэм» также сыграет с «Интером» в белых шортах, чтобы его домашние трусы темно-синего цвета не сливались с черно-синей формой миланцев.