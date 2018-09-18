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    Семин: «Локомотиву есть кем заменить Смолова»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что нападающий Федор Смолов не сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

    Форвард пропустит эту встречу из-за дисквалификации, которую получил в 2017 году за «Краснодар».

    «Когда сильный игрок пропускает такие матчи, это определенная проблема. Но нам есть кем его заменить. Это типичная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет», – сказал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 00:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 сентября 2018, 20:50

      Паравоз вперед!!!! Удачи!!!!! Пора превращаться в бронепоезд!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 сентября 2018, 19:08

      будем болеть за нашу команду ,не смотря на клубные цвета...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 18 сентября 2018, 09:33

      Было бы кого заменять. Локомотив со Смоловым играет все равно, что вдесятером. Так, что отсутствие Смолова, это точно не проблема.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:21

      Пусть и без Смолова но все же удачи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > zigbert 18 сентября 2018, 09:33

      Спасибо!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 08:37

      Я бы уточнил, что и без Смолова игра состоится, а вот какая она будет у " Локо" ?...

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 08:58

      Скорее всего - никакая. Как и в чемпионате.
      Думаю, что нынешнему Локомотиву, ходящему пешком, будет крайне непросто против Галатасаря, которого 90 минут будут гнать вперед трибуны.

      Вся интрига матча - сколько забьёт Галатасарай.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 18 сентября 2018, 09:00

      Я тоже больше к этому склоняюсь, но оставляю маленькую надежду на пруху и везуху. По игре надежд мало на благоприятный исход.

      4
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 сентября 2018, 06:32

      Смолов для Локо ещё ничего не сделал, а вот Фарфан!!! Да и Эдеру есть что доказывать.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 18 сентября 2018, 05:12

      Смолова нет, а игра будет», – сказал Семин. Красиво сказано. Удачи и везения!

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог > Фотон 18 сентября 2018, 20:48

      Палыч молодца!!!!

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 сентября 2018, 03:05

      Ждём победы!

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      Рейтинг: +17

      Bumble 18 сентября 2018, 01:55

      главное не пропустить, а кому забивать уже не важно

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 18 сентября 2018, 01:39

      ))) конечно есть) выпустим 6 защитника) один фиг не забивают напы

      4
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