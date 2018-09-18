Семин: «Локомотиву есть кем заменить Смолова»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что нападающий Федор Смолов не сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Форвард пропустит эту встречу из-за дисквалификации, которую получил в 2017 году за «Краснодар».

«Когда сильный игрок пропускает такие матчи, это определенная проблема. Но нам есть кем его заменить. Это типичная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет», – сказал Семин.