Ильин сыграет в атаке у «Урала», Салетрос и Сигурдарсон выйдут впереди у «Ростова»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на игру седьмого тура РПЛ.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Ионов, Салетрос, Сигурдарсон.

Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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