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    Ильин сыграет в атаке у «Урала», Салетрос и Сигурдарсон выйдут впереди у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на игру седьмого тура РПЛ.

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Ионов, Салетрос, Сигурдарсон.

    Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    17.09.2018 16:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:10

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 17:50

      Погода самая футбольная. Пусть команды покажут красивый футбол.

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      Рейтинг: +936

      TAGANROG 161 RUS 17 сентября 2018, 17:29

      Вперёд РОСТОВ!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 17 сентября 2018, 17:26

      Урал победит !!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 17 сентября 2018, 17:31

      Пусть будет ничья 1:1

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 17 сентября 2018, 19:30

      Пусть мой прогноз тебе засчитают. )))

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 19:32

      у меня и стоял прогноз 1-1...так что я в плюсе...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 17 сентября 2018, 19:33

      Молодца ! А то "Урал" победит !!! )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 19:43

      это было желание...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 17 сентября 2018, 19:45

      Желание дамы -- закон. Что за мужики пошли, даже такое желание не смогли выполнить.)))

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 17 сентября 2018, 17:13

      Валера не сможет, "КОВЕР" поможет))) Удачи Ростову)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 сентября 2018, 17:02

      Есть шанс подняться на Второе

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