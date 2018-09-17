Ильин сыграет в атаке у «Урала», Салетрос и Сигурдарсон выйдут впереди у «Ростова»

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на игру седьмого тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Ионов, Салетрос, Сигурдарсон.
Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.
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