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    Каррера: «Ничья с «Ахматом» была бы более справедливым результатом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Я не согласен, что это правильный результат. Ничья была бы более справедливым итогом. Но такова судьба. Трудно играть с командами, которые закрываются в обороне. Нам сложно забивать с игры, но это заслуга соперника», – сказал Каррера.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.09.2018 01:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 17 сентября 2018, 11:51

      Именно Пилипчук РЕШАЛ , что делать во время матчей. карера ноль , даже по защитникам . С такими классными футболистами Так играть за гранью добра и зла

      -1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:43

      Тьфу на вас ещё раз...

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 17 сентября 2018, 10:54

      Пилипчук ушёл, начались трудности, совпадение? Может это он тренировал Спартак? А что Зенит тоже играл в закрытый футбол от обороны?

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 17 сентября 2018, 10:12

      Справедливей 1-3 ,а то и более.

      1
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 17 сентября 2018, 10:00

      Проиграли барбосам! Стрём!

      0
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 17 сентября 2018, 09:59

      Ты каррера будешь всем проигрывать, ты тренер который не имеет своего мнения и настойчивости! Ведь по именам которые звучали в трансферное окно, Спартак уже чемпионом до игр должен был быть, а подписали одного Жиго и того сломал коновал _ _ю_ а козлина!

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Yurik96 17 сентября 2018, 10:18

      Ваш воспитанник однако...

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > С-Пб on-line 17 сентября 2018, 11:25

      пнх

      0
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      Рейтинг: +17865

      ilichkadr 17 сентября 2018, 08:57

      Какая на фиг ничья!? Можно сказать отскочили от крупного счёта, поскольку Митришев мог положить парочку. Счёт мог бы быть и 1:4.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 сентября 2018, 08:54

      Вся справедливость -- на табло !!!

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 08:39

      Справедливость не для заезжих гастролеров.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 сентября 2018, 08:37

      если бы,да ка бы ....

      1
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