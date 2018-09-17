Каррера: «Ничья с «Ахматом» была бы более справедливым результатом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Я не согласен, что это правильный результат. Ничья была бы более справедливым итогом. Но такова судьба. Трудно играть с командами, которые закрываются в обороне. Нам сложно забивать с игры, но это заслуга соперника», – сказал Каррера.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры