Озил: «Я мог отдать Роналду два паса, и он забил бы два гола. Играть с ним легко»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился мнением об игре форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Озил играл с Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год.

«Люди часто спрашивают меня, каково было играть с Роналду. Я могу ответить только то, что никогда не встречал такого человека.

Он очень много работает, он первым приедет на тренировочную базу и последним уедет. Он профессионал и всегда хочет побеждать, даже на тренировках.

Я наслаждался игрой с ним, потому что с ним на поле я чувствовал себя лучше. Он отличный парень и за пределами поля.

Играть с ним легко, ему не нужно создавать много моментов. Я мог отдать ему два паса, и он забил бы два гола. Поэтому он один из лучших игроков из когда-либо живших», – сказал Роналду.

Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй