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    Озил: «Я мог отдать Роналду два паса, и он забил бы два гола. Играть с ним легко»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился мнением об игре форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Озил играл с Роналду в «Реале» с 2010 по 2013 год.

    «Люди часто спрашивают меня, каково было играть с Роналду. Я могу ответить только то, что никогда не встречал такого человека.

    Он очень много работает, он первым приедет на тренировочную базу и последним уедет. Он профессионал и всегда хочет побеждать, даже на тренировках.

    Я наслаждался игрой с ним, потому что с ним на поле я чувствовал себя лучше. Он отличный парень и за пределами поля.

    Играть с ним легко, ему не нужно создавать много моментов. Я мог отдать ему два паса, и он забил бы два гола. Поэтому он один из лучших игроков из когда-либо живших», – сказал Роналду.

    Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй

    Источник: ФК «Арсенал»

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    17.09.2018 01:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 17 сентября 2018, 10:09

      Пасы Озила в Реале были просто суперовские.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 сентября 2018, 08:18

      реально фанатик футбола единственный из футболистов всех времен , игру которых мне довелось наблюдать на протяжении более 10 матчей, а в 1-2 матчах конечно многие исполняли

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 17 сентября 2018, 03:02

      Пока что в Юве только набирает обороты...как настроит свою пушку,голы как кетчуп потекут:)

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