Владелец «Эвертона» настоял на уходе Руни из клуба летом

Бывший нападающий «Эвертона» Уэйн Руни рассказал об уходе из клуба. По словам игрока, на трансфере настаивал владелец клуба Фархад Мошири. Летом Руни перешел в «Ди Си Юнайтед».

«Уйти из команды было из решением владельца клуба. Он знал, что купит много новых игроков и хотел освободить деньги. Таково решение, но я расстроен тем, как это произошло.

Я начал думать: «Мне что-то скажут?» Я пошел к Эллардайсу, сказал: «Я не ребенок. Что происходит – вы хотите оставить меня или нет?»

Сэм честно ответил: «Если я останусь здесь на следующий сезон, то ты, вероятно, не будешь играть много, но я все еще хочу видеть тебя в команде». Но потом он сказал: «Не уверен, что у владельца клуба такое же мнение», – сказал Руни.

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