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    Роналду: «Очевидно, я был немного напряжен после перехода из «Реала»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 4-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Форвард оформил дубль.

    «Я правда хотел забить эти первые голы и рад, что это получилось.

    Это футбол. Важно, что команда побеждает. Очевидно, я был немного напряжен из-за всех разговоров после моего перехода из «Реала» и отсутствия голов. Было много ожиданий, и я благодарен моим одноклубникам за поддержку.

    Я знал, что работаю хорошо и что голы – это вопрос времени. Я хорошо адаптируюсь к итальянскому футболу», – сказал Роналду.

    Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй

    Источник: Football Italia

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    16.09.2018 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:40

      Для достижения цели пойдут разнообразные смазочные материалы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 21:49

      Расслабься, парень, и всё пойдёт как с оливковым маслом...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 21:22

      И ещё 2 мог забить!
      Но и так неплохо получилось!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 сентября 2018, 20:58

      Просто август - это не твой месяц) Тяжело вспомнить, когда последний раз Криштиану стабильно забивал в августе)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 сентября 2018, 20:47

      ХЗаааа

      0
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