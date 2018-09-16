Роналду: «Очевидно, я был немного напряжен после перехода из «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 4-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1). Форвард оформил дубль.

«Я правда хотел забить эти первые голы и рад, что это получилось.

Это футбол. Важно, что команда побеждает. Очевидно, я был немного напряжен из-за всех разговоров после моего перехода из «Реала» и отсутствия голов. Было много ожиданий, и я благодарен моим одноклубникам за поддержку.

Я знал, что работаю хорошо и что голы – это вопрос времени. Я хорошо адаптируюсь к итальянскому футболу», – сказал Роналду.

Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй