АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Эвертон», у Ярмоленко дубль. «Вулверхэмптон» выиграл у «Бернли»

Молотобойцев с первой победой!такая-дорогого стоит.надеюсь,Пелегринни найдет ключ к последующим победам после такого катастрофического старта.успехов им в этом!
«Вест Хэм» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1 матче 5-го тура АПЛ. Дубль в составе лондонского клуба оформил нападающий Андрей Ярмоленко.
В другом матче «Бернли» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» – 0:1.
Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур
Вулверхэмптон – Бернли – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Хименес, 61.
Эвертон – Вест Хэм – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Ярмоленко, 11; 0:2 – Ярмоленко, 31; 1:2 – Сигурдссон, 45+2; 1:3 – Арнаутович, 61.