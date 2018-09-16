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    АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Эвертон», у Ярмоленко дубль. «Вулверхэмптон» выиграл у «Бернли»

    «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1 матче 5-го тура АПЛ. Дубль в составе лондонского клуба оформил нападающий Андрей Ярмоленко.

    В другом матче «Бернли» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» – 0:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Вулверхэмптон – Бернли – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 61.

    Эвертон – Вест Хэм – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ярмоленко, 11; 0:2 – Ярмоленко, 31; 1:2 – Сигурдссон, 45+2; 1:3 – Арнаутович, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 16 сентября 2018, 20:51

      Молотобойцев с первой победой!такая-дорогого стоит.надеюсь,Пелегринни найдет ключ к последующим победам после такого катастрофического старта.успехов им в этом!

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