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  • Михаил Кержаков: «Атмосфера в «Зените» при Семаке поменялась»

Михаил Кержаков: «Атмосфера в «Зените» при Семаке поменялась»

16 сентября 2018, 10:40
3

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об атмосфере в петербургской команде.

Также россиянин объявил, почему принял решение остаться в клубе. В нынешнем сезоне вратарь не провел за сине-бело-голубых ни одного матча.

– Как сейчас себя чувствуете в «Зените»?

– Атмосфера в коллективе при Сергее Семаке точно поменялась в лучшую сторону. Это не может не радовать. Что касается меня… После прошлого сезона были, конечно, мысли – возможно, стоит снова куда-то уехать. Однако в межсезонье приняли решение – я остаюсь. И теперь делаю все для команды и позитивной атмосферы в ней. Надеюсь, вношу свою лепту в общий успех.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Семак Сергей
Комментарии (3)
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shinnik
1537088603
вот династия..) Бесплатно могут работать.. лишь бы польза.была...(
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polt
1537089485
Отыграл свое, будет теперь до упора сидеть на лавочке для позитива в команде.
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С-Пб on-line
1537104153
Уж явно ты сильнее юрца
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