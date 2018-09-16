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    Михаил Кержаков: «Атмосфера в «Зените» при Семаке поменялась»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об атмосфере в петербургской команде.

    Также россиянин объявил, почему принял решение остаться в клубе. В нынешнем сезоне вратарь не провел за сине-бело-голубых ни одного матча.

    – Как сейчас себя чувствуете в «Зените»?

    – Атмосфера в коллективе при Сергее Семаке точно поменялась в лучшую сторону. Это не может не радовать. Что касается меня… После прошлого сезона были, конечно, мысли – возможно, стоит снова куда-то уехать. Однако в межсезонье приняли решение – я остаюсь. И теперь делаю все для команды и позитивной атмосферы в ней. Надеюсь, вношу свою лепту в общий успех.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2018 10:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 сентября 2018, 16:22

      Уж явно ты сильнее юрца

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 16 сентября 2018, 12:18

      Отыграл свое, будет теперь до упора сидеть на лавочке для позитива в команде.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 сентября 2018, 12:03

      вот династия..)
      Бесплатно могут работать..
      лишь бы польза.была...(

      2
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