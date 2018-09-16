Михаил Кержаков: «Атмосфера в «Зените» при Семаке поменялась»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об атмосфере в петербургской команде.

Также россиянин объявил, почему принял решение остаться в клубе. В нынешнем сезоне вратарь не провел за сине-бело-голубых ни одного матча.

– Как сейчас себя чувствуете в «Зените»?

– Атмосфера в коллективе при Сергее Семаке точно поменялась в лучшую сторону. Это не может не радовать. Что касается меня… После прошлого сезона были, конечно, мысли – возможно, стоит снова куда-то уехать. Однако в межсезонье приняли решение – я остаюсь. И теперь делаю все для команды и позитивной атмосферы в ней. Надеюсь, вношу свою лепту в общий успех.