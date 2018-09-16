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    Самедов и Мельгарехо пропустят матч с «Ахматом»

    Полузащитники «Спартака» Александр Самедов и Лоренцо Мельгарехо не смогут принять участие в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    – Что с Самедовым и Мельгарехо? Смогут ли они сыграть?

    – Они работали индивидуально из-за мышечной усталости. У нас впереди много матчей, так что они не сыграют.

    Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: Sport24

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    16.09.2018 09:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 22:31

      Жаль.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 сентября 2018, 12:08

      Наверное правильно поберечь игроков если есть сомнения....а они наверняка есть...иначе Лоренцо наверняка был бы в старте или просто поберечь решил что тоже не лишено смысла.....но если и сейчас не выпустит Ханни то наверное и не выпустит не когда....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 16 сентября 2018, 11:27

      Про "мышечную усталость" прибрехивает Каррера. Просто хочет поберечь основного теперь левого защитника для более серьезных матчей впереди.

      4
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 16 сентября 2018, 11:16

      ужасно.

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 16 сентября 2018, 11:08

      Печально...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 09:40

      Это хорошо, когда вовремя определяют мышечную усталость у футболистов, не нагружают их на тренировках, и они тренируются в щадящем режиме, и пропускают игры. Иначе тяжёлых травм не избежать, судороги и спазмы это только предвестники этого.

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