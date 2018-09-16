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Самедов и Мельгарехо пропустят матч с «Ахматом»

16 сентября 2018, 09:20
7

Полузащитники «Спартака» Александр Самедов и Лоренцо Мельгарехо не смогут принять участие в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

– Что с Самедовым и Мельгарехо? Смогут ли они сыграть?

– Они работали индивидуально из-за мышечной усталости. У нас впереди много матчей, так что они не сыграют.

Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Мельгарехо Лоренцо Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1537080018
Это хорошо, когда вовремя определяют мышечную усталость у футболистов, не нагружают их на тренировках, и они тренируются в щадящем режиме, и пропускают игры. Иначе тяжёлых травм не избежать, судороги и спазмы это только предвестники этого.
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VVM1964
1537082510
Ну Самедов это не потеря , а вот Мельгарехо был очень хорош в последних матчах и выглядел гораздо прдпочтительнее Комбарова.
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mahan
1537085331
Печально...
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Serjio82
1537085773
ужасно.
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oyabun
1537086452
Про "мышечную усталость" прибрехивает Каррера. Просто хочет поберечь основного теперь левого защитника для более серьезных матчей впереди.
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slavа0508
1537088932
Наверное правильно поберечь игроков если есть сомнения....а они наверняка есть...иначе Лоренцо наверняка был бы в старте или просто поберечь решил что тоже не лишено смысла.....но если и сейчас не выпустит Ханни то наверное и не выпустит не когда....
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zigbert
1537126309
Жаль.
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