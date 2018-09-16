Самедов и Мельгарехо пропустят матч с «Ахматом»

Полузащитники «Спартака» Александр Самедов и Лоренцо Мельгарехо не смогут принять участие в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата». Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

– Что с Самедовым и Мельгарехо? Смогут ли они сыграть?

– Они работали индивидуально из-за мышечной усталости. У нас впереди много матчей, так что они не сыграют.

Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.