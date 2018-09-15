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    Обляков, Чалов и Эрнандес сыграют впереди у ЦСКА; Сысуев и Бизяк выйдут в атаке у «Уфы»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и ЦСКА на матч седьмого тура РПЛ.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Бизяк.

    ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Набабкин, Влашич, Ахметов, Обляков, Эрнандес, Чалов.

    Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    15.09.2018 15:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +46

      kingoffam 15 сентября 2018, 16:15

      Уфа по традиции раздвинет ноги.100% известный результат.

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 15:28

      Желаю удачи ЦСКА против этих кривоногих тёлок из Уфы, которые не смогли полным составом 9 рейнджеров обыграть! Всегда им это буду припоминать, такую ставку запороли тогда твари((

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 15:43

      Да они и без ставки уроды никчемные. Клуб уровня Люксембургской лиги.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 сентября 2018, 15:23

      Хм. Странный состав - интересно кто будет играть в опорной зоне? Ибо разрушителей номинальных в стартовом составе нету

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 15:15

      Интересная игра будет - убогий автобус с тупым тренером и молодые атакующие кони, да и странно что нет Бистровича, по мне он сейчас лидер команды

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Skull_Boy 15 сентября 2018, 15:22

      Бистрович поломался в прошлом туре и был прооперирован. Так что ничего странного

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