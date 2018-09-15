Обляков, Чалов и Эрнандес сыграют впереди у ЦСКА; Сысуев и Бизяк выйдут в атаке у «Уфы»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и ЦСКА на матч седьмого тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Бизяк.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Набабкин, Влашич, Ахметов, Обляков, Эрнандес, Чалов.

Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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