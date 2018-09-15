Балотелли: «Приятно читать комментарии людей, которые меня ненавидят»

Полузащитник «Ниццы» Марио Балотелли поговорил о критике в свой адрес. Ранее «Бомбардир» писал, что итальянец выведен из состава французов в связи с лишним весом.

«Приятно читать комментарии людей, которые меня ненавидят. Надеюсь, они продолжат ко мне так относиться и тогда, когда дела пойдут на лад. Почему я не вернулся в Серию А? На то была реальная причина», – сказал игрок.

Балотелли весит не меньше 100 килограммов.