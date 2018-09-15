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    Балотелли: «Приятно читать комментарии людей, которые меня ненавидят»

    Полузащитник «Ниццы» Марио Балотелли поговорил о критике в свой адрес. Ранее «Бомбардир» писал, что итальянец выведен из состава французов в связи с лишним весом.

    «Приятно читать комментарии людей, которые меня ненавидят. Надеюсь, они продолжат ко мне так относиться и тогда, когда дела пойдут на лад. Почему я не вернулся в Серию А? На то была реальная причина», – сказал игрок.

    Балотелли весит не меньше 100 килограммов.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2018 06:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 15:57

      В его словах нет ни намека на озлобленность и есть надежда что все у него наладится.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 сентября 2018, 10:10

      С Бало не соскучишься, но в Ницце у него дела идут хорошо, если на всё не положит болт, то скоро увидим его в деле.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 15 сентября 2018, 10:18

      С поправочкой - шли хорошо, до пуза и ссылки. Если он действительно вырос как личность - скинет их быстро, вернется, и снова все пойдет по плану.

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