Лига 1. «ПСЖ» выиграл пятый матч подряд, разгромив «Сент-Этьен»

В матче 5-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле забил четыре безответных гола в ворота «Сент-Этьена».

Парижская команда выиграла пятую встречу подряд и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

ПСЖ – Сент-Этьен – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дракслер, 22; 2:0 – Кавани, 49 (с пенальти); 3:-0 – Ди Мария, 76; 4:0 – Диаби, 84.

В другой встрече тура «Ницца» одержала волевую победу над «Ренном» – 2:1.

Ницца – Ренн – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сарр, 58 (в свои ворота); 1:1 – Сен-Максимен, 77; 2:1 – Лис-Мелу, 89.

Незабитый пенальти: нет – Бурижо, 20.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1