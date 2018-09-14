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    Лига 1. «ПСЖ» выиграл пятый матч подряд, разгромив «Сент-Этьен»

    В матче 5-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле забил четыре безответных гола в ворота «Сент-Этьена».

    Парижская команда выиграла пятую встречу подряд и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

    ПСЖ – Сент-Этьен – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дракслер, 22; 2:0 – Кавани, 49 (с пенальти); 3:-0 – Ди Мария, 76; 4:0 – Диаби, 84.

    В другой встрече тура «Ницца» одержала волевую победу над «Ренном» – 2:1.

    Ницца – Ренн – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сарр, 58 (в свои ворота); 1:1 – Сен-Максимен, 77; 2:1 – Лис-Мелу, 89.

    Незабитый пенальти: нет – Бурижо, 20.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 сентября 2018, 08:55

      Да

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 сентября 2018, 06:30

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 05:14

      И это без Неймара.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 сентября 2018, 00:37

      Уже не интересно

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 сентября 2018, 00:11

      Безальтернативно.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 сентября 2018, 23:40

      Ареоля-очень сильный вратарь , да еще и француз ! Буффон на лавочке долго сидеть будет !

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > САДЫЧОК 15 сентября 2018, 10:17

      Джиджи изначально переходил на правах свадебного генерала. Своё время в основе он получит, собственно он уже отыграл несколько матчей за ПСЖ. Деньжата капают. Будут ещё и трофеи впридачу. А там, либо вернётся в Юве на пост в руководстве, либо в ПСЖ что-то похожее предложат.
      Я не вижу вообще конкуренции между двумя этими киперами. Скорее наставничество.

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