Семин – об удалении Крыховяка: «Гжегож даже не зацепил Жоаозиньо. Тот просто хорошо подпрыгнул»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал удаление своего полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче седьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Совсем необязательное удаление. Думаю, судья мог не давать ни первую, ни вторую карточку Крыховяку. Он Жоаозиньо не зацепил даже. Тот просто хорошо подпрыгнул», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Поляк пропустит матч восьмого тура против «Зенита».

Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые