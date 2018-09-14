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    Семин – об удалении Крыховяка: «Гжегож даже не зацепил Жоаозиньо. Тот просто хорошо подпрыгнул»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал удаление своего полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче седьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

    «Совсем необязательное удаление. Думаю, судья мог не давать ни первую, ни вторую карточку Крыховяку. Он Жоаозиньо не зацепил даже. Тот просто хорошо подпрыгнул», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Поляк пропустит матч восьмого тура против «Зенита».

    Глупость Крыховяка добила «Локомотив». Он такой не впервые

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2018 21:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 сентября 2018, 09:27

      Свинки, успокойтесь. Вас здесь слишком много. У вас то с чего так жопы горят?

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 04:59

      Не надо Палыча ругать, он старенький, издалека не видит, а говорить перед микрофоном что-то надо. Что с него возьмешь...

      -1
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      Рейтинг: +115

      яцык 14 сентября 2018, 23:35

      семин не хорошо

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 14 сентября 2018, 23:23

      У нас одни девки играют в чемпионате. У Крыховяка европейские амбиции где борьба на каждом участке поля. К нему нет притензий по поводу красной..В любом случае он был сильней на своей позиции сегодня и полностью доминировал динамовцев. Характер немного и подвел сегодня

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 23:03

      Крыховяку надо было быть осторожней. Все таки одна ЖК у него уже была.

      5
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 14 сентября 2018, 22:55

      Сколько лет помню Сёмина (ещё и игрока), столько лет он и плачет.

      3
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 14 сентября 2018, 22:36

      Хватит ныть Чемпионишка

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 сентября 2018, 21:59

      100% нарушение.
      Крыховяк ЗАЕХАЛ динамовцу по ноге играя лёжа.
      По всем правилам это желтая.
      А, так как у него уже была одна желтая, то 2-я автоматом удаление.
      Крыховяку надо внимательнее играть и не грубить!

      2
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 14 сентября 2018, 21:59

      на путях завал

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 14 сентября 2018, 21:50

      что за странный значок у Шпалыча на лацкане??

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > rammax fcsm 14 сентября 2018, 21:57

      Заслуженный железнодорожник вперёд - назад!

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