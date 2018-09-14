Уткин: «Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и в матче с «Динамо» останется таким. И, весьма вероятно, проиграет»

Комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ «Локомотив» – «Динамо».

«Сегодня ключевой матч для Юрия Семина.

Можно сколько угодно говорить о политической борьбе, но вот сегодня очень подходящий матч как проверка. Проверять стоит готовность команды к Лиге Чемпионов и управляемость ее тренером.

Было две недели, в сборные уезжало меньше игроков, чем могло бы. «Динамо» очень опасный соперник – Хохлов сделал команду, готовую придерживаться плана, дисциплинированную, в конкретном матче опасную для любого соперника.

«Динамо» умеет подготовиться к конкретной игре. Да, бывают провалы, как было со «Спартаком», но все относительно. Это все еще «Динамо», и класс команды средний и не более того.

Если «Локомотив» на правильном пути, у него было время стабилизировать форму игроков, разобрать соперника и реализовать класс. «Локомотив» образца годичной давности, повозившись, обыграл бы «Динамо».

Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и сегодня останется таким. И, весьма вероятно, проиграет (это не прогноз).

Ну вот и посмотрим. Чисто тренерская задача, Юрий Павлович. Экзамен не от совета директоров, а просто от календаря, осени и жизни. Движется ли «Локомотив»?

Мне самому интересно. Буду на стадионе; парни с фанатки, спойте про меня до 75-й минуты, я уеду потом», – написал Уткин в телеграме.

Матч «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.