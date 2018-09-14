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    Уткин: «Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и в матче с «Динамо» останется таким. И, весьма вероятно, проиграет»

    Комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ «Локомотив»«Динамо».

    «Сегодня ключевой матч для Юрия Семина.

    Можно сколько угодно говорить о политической борьбе, но вот сегодня очень подходящий матч как проверка. Проверять стоит готовность команды к Лиге Чемпионов и управляемость ее тренером.

    Было две недели, в сборные уезжало меньше игроков, чем могло бы. «Динамо» очень опасный соперник – Хохлов сделал команду, готовую придерживаться плана, дисциплинированную, в конкретном матче опасную для любого соперника.

    «Динамо» умеет подготовиться к конкретной игре. Да, бывают провалы, как было со «Спартаком», но все относительно. Это все еще «Динамо», и класс команды средний и не более того.

    Если «Локомотив» на правильном пути, у него было время стабилизировать форму игроков, разобрать соперника и реализовать класс. «Локомотив» образца годичной давности, повозившись, обыграл бы «Динамо».

    Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и сегодня останется таким. И, весьма вероятно, проиграет (это не прогноз).

    Ну вот и посмотрим. Чисто тренерская задача, Юрий Павлович. Экзамен не от совета директоров, а просто от календаря, осени и жизни. Движется ли «Локомотив»?

    Мне самому интересно. Буду на стадионе; парни с фанатки, спойте про меня до 75-й минуты, я уеду потом», – написал Уткин в телеграме.

    Матч «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Telegram

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    14.09.2018 14:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2018, 20:48

      Всегда как в воду глядит..
      сладкий хамчик.
      уважаю.Хоть застрелите.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > shinnik 14 сентября 2018, 21:31

      Застрелись, уже в 10-й раз

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 сентября 2018, 17:08

      Вася а этот раз ошибается..

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 сентября 2018, 16:30

      И, весьма вероятно, проиграет (это не прогноз).
      Таки шо это?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 сентября 2018, 16:02

      Надо же раннего Уткина напоминает...Никакой грязи и оскорблений...Точно его цитировали?...

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 сентября 2018, 14:52

      С такой унылой игрой Локо уже и ничья за счастье

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 сентября 2018, 14:39

      Уткин рыхл и бесформен

      3
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 14:39

      Прочитав эти слова, Палыч показал красноречивый жест : кулак на согнутой в локте руке.

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 сентября 2018, 14:25

      Неееет семьииииии
      и нет детееееей
      Вася Уткиин -
      жирный гееей!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VGreen 14 сентября 2018, 16:05

      Поторопился! Он же просил спеть до 75 минуты и во время матча!

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