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  • Уткин: «Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и в матче с «Динамо» останется таким. И, весьма вероятно, проиграет»

Уткин: «Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и в матче с «Динамо» останется таким. И, весьма вероятно, проиграет»

14 сентября 2018, 14:07
10

Комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ «Локомотив»«Динамо».

«Сегодня ключевой матч для Юрия Семина.

Можно сколько угодно говорить о политической борьбе, но вот сегодня очень подходящий матч как проверка. Проверять стоит готовность команды к Лиге Чемпионов и управляемость ее тренером.

Было две недели, в сборные уезжало меньше игроков, чем могло бы. «Динамо» очень опасный соперник – Хохлов сделал команду, готовую придерживаться плана, дисциплинированную, в конкретном матче опасную для любого соперника.

«Динамо» умеет подготовиться к конкретной игре. Да, бывают провалы, как было со «Спартаком», но все относительно. Это все еще «Динамо», и класс команды средний и не более того.

Если «Локомотив» на правильном пути, у него было время стабилизировать форму игроков, разобрать соперника и реализовать класс. «Локомотив» образца годичной давности, повозившись, обыграл бы «Динамо».

Если «Локомотив» рыхл и бесформен, он и сегодня останется таким. И, весьма вероятно, проиграет (это не прогноз).

Ну вот и посмотрим. Чисто тренерская задача, Юрий Павлович. Экзамен не от совета директоров, а просто от календаря, осени и жизни. Движется ли «Локомотив»?

Мне самому интересно. Буду на стадионе; парни с фанатки, спойте про меня до 75-й минуты, я уеду потом», – написал Уткин в телеграме.

Матч «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Уткин Василий
Комментарии (10)
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VGreen
1536924332
Неееет семьииииии и нет детееееей Вася Уткиин - жирный гееей!
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DOCTOR PENALTY
1536925157
Прочитав эти слова, Палыч показал красноречивый жест : кулак на согнутой в локте руке.
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Ubuntu
1536925188
Уткин рыхл и бесформен
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Skull_Boy
1536925925
С такой унылой игрой Локо уже и ничья за счастье
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KOLBIS
1536930129
Надо же раннего Уткина напоминает...Никакой грязи и оскорблений...Точно его цитировали?...
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тщмек 19
1536931835
И, весьма вероятно, проиграет (это не прогноз). Таки шо это?
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Антон bx14e
1536934137
Вася а этот раз ошибается..
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shinnik
1536947294
Всегда как в воду глядит.. сладкий хамчик. уважаю.Хоть застрелите.
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